Porto Alegre registra mais de 6 mil oportunidades em feirões do Sine neste ano

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Além das ofertas de emprego, o feirão também é uma oportunidade para quem busca cursos. Foto: PRF/Divulgação

Até julho deste ano, os feirões promovidos pelo Sine Municipal disponibilizaram 6.161 vagas de emprego em diferentes comunidades de Porto Alegre, entre elas os bairros Mário Quintana, Restinga e Bom Jesus. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado formal de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na Restinga, onde a adesão foi uma das maiores, cerca de 700 pessoas buscaram atendimento em um único dia. As funções mais procuradas foram para serviços gerais, caixas de supermercado e repositores de estoque. Além das vagas, também foram oferecidos cursos gratuitos de capacitação, em parceria com instituições como o Senai-RS, com destaque para a área da construção civil.

“Combater a desigualdade passa, necessariamente, pela ampliação de oportunidades. Nosso compromisso é abrir caminhos para que mais pessoas possam acessar o mercado de trabalho e transformar suas realidades”, afirmou o secretário municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH), Juliano Passini.

A próxima edição do feirão está marcada para o sábado, dia 30, das 9h às 14h, na Escola de Samba Filhos de Maria (rua Carol, 128), na Lomba do Pinheiro. Para participar, é necessário apresentar documento com foto e carteira de trabalho.

“O feirão descentralizado é uma chance para quem não tem condições de se deslocar em busca de emprego. Estamos levando oportunidade até essas pessoas”, destacou Lisandro Zwiernik, diretor do Sine Municipal.

Capacitação

Em julho, uma nova frente de inclusão foi criada. Homens em situação de rua acolhidos no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) participaram de duas edições do curso de pintura predial, em parceria com o programa Qualifica RS, a SMIDH e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Ao todo, 30 participantes concluíram a formação, receberam certificado e estão aptos a ingressar no mercado de trabalho.

“Antes a gente só sobrevivia, mas agora é possível acreditar na vida. Podemos procurar uma vaga em empresa com a certeza de que somos capazes”, relatou Daniel Freitas, um dos formandos.

O Sine Municipal também mantém atendimento semanal no abrigo do Demhab, sempre às sextas-feiras, às 20h. No local, são feitos cadastros e encaminhamentos tanto para vagas de emprego quanto para cursos de qualificação, com foco no público em situação de rua.

