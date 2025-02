Porto Alegre Porto Alegre registra número recorde de abertura de empresas em 2024

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

No total, foram registrados 40.705 novos empreendimentos ao longo do ano, um aumento de 6% em comparação com 2023. (Foto: Freepik)

A capital gaúcha, Porto Alegre, registrou um número recorde na abertura de empresas em 2024, refletindo um crescimento significativo na atividade econômica local. O levantamento, realizado pela Sala do Empreendedor, um serviço vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (Smdete), destaca o desempenho da cidade no licenciamento de atividades econômicas, essencial para o fomento à geração de negócios e ao desenvolvimento do empreendedorismo.

No total, foram registrados 40.705 novos empreendimentos ao longo do ano, o que representa um aumento de 6% em comparação com 2023, quando o número de novos negócios registrados foi de aproximadamente 38 mil. Esse crescimento não apenas reforça a vitalidade da economia da capital, mas também evidencia a confiança dos empreendedores no ambiente de negócios da cidade, mesmo diante de um cenário econômico que, para muitos, foi desafiador.

Porto Alegre também se destacou em um ranking nacional, figurando entre as nove capitais brasileiras com maior emissão de alvarás de funcionamento em 2024. A cidade ficou atrás apenas de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Goiânia.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Rosani Pereira, ressaltou a importância desses números como uma demonstração de resiliência e potencial do ambiente de negócios da cidade.

“Mesmo em um ano desafiador como foi 2024, obtivemos um número recorde na abertura de novos negócios, o que confirma que o empreendedor acredita em Porto Alegre como ambiente de negócios. Na Smdete, a equipe da Sala do Empreendedor está empenhada em prestar todas as informações necessárias e tornar o processo muito mais simplificado e assertivo”, afirmou Rosani, destacando o empenho da equipe da Sala do Empreendedor em fornecer um atendimento de qualidade e facilitar a vida do empreendedor, especialmente no que diz respeito à agilidade no processo de licenciamento.

Além disso, Porto Alegre também se consolidou como a cidade com o maior número de licenciamentos concedidos no Rio Grande do Sul, superando outros importantes centros econômicos do Estado. Com 40.705 registros, a capital gaúcha superou cidades como Caxias do Sul, que registrou 13.991 novos empreendimentos; Canoas, com 9.739; Pelotas, com 7.930; Gravataí, com 7.235; Novo Hamburgo, com 6.952; Santa Maria, com 6.401; e Passo Fundo, com 6.215. Esse resultado reflete a centralidade de Porto Alegre no ecossistema empreendedor do Estado, consolidando-a como o principal polo para quem deseja iniciar ou expandir um negócio no RS.

