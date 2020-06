Porto Alegre Porto Alegre registra primeiro caso de coronavírus em indígena

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Consumidores devem adotar os cuidados necessários para proteção. Foto: Luciano Lanes/PMPA Consumidores devem adotar os cuidados necessários para proteção. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura confirmou o primeiro caso de Covid-19 entre povos indígenas de Porto Alegre. O paciente, integrante da etnia Kaingang, teve a confirmação da doença na segunda-feira (15). Ele foi atendido na sexta-feira (12), quando realizou coleta para o exame de PCR. De acordo com a área técnica da Saúde dos Povos Indígenas da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o indígena teria sido infectado fora da cidade, durante uma viagem a município da Serra Gaúcha.

No país, são 3.079 casos confirmados de Covid-19 entre povos indígenas, de acordo com dados da Sesai/MS (Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde), órgão responsável pela coordenação à Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas em todo território nacional. Porto Alegre integra o DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Interior Sul da Sesai/MS, no qual são confirmados 130 casos, dos quais 80 no Rio Grande do Sul.

Na aldeia em questão vivem 147 indígenas kaingang. Para evitar a disseminação do vírus no local, a SMS, de forma compartilhada com o Polo Base Porto Alegre da Sesai/MS, realizará testes entre os moradores da aldeia de origem do paciente indígena.

A responsável pela área técnica da SMS, Rosa Rosado, destaca que os indígenas compõem público vulnerável a doenças infecto respiratórias, que são a principal causa de mortalidade entre essas pessoas. “O paciente confirmado em Porto Alegre também é portador de diabetes, pertencendo a dois grupos de risco. Ele está hospitalizado na Capital, necessitando cuidados de alta complexidade”, enfatiza.

De acordo com Rosa, evidências recentes confirmam que a introdução de vírus respiratórios nessas comunidades apresenta elevado potencial de espalhamento devido ao modo de vida coletivo (as moradias onde residem parentelas – conjunto de parentes – extensas, por exemplo), resultando em altas taxas de ataque e de internações, podendo ocasionar óbitos, como foi o caso da H1N1 entre os da etnia Guarani.

Desde a confirmação dos primeiros casos da doença na cidade, a área técnica da secretaria municipal intensificou a circulação de informações referentes à pandemia junto às comunidades indígenas, principalmente a permanência nas aldeias, tendo como mediadores os Agentes Comunitários de Saúde Indígena para comunicação da língua originária, a fim de evitar a transmissão no interior das aldeias. Com esse primeiro caso confirmado, as orientações foram intensificadas incluindo o isolamento dos contatos do paciente infectado, a fim de evitar novos casos na aldeia.

O Plano de Contingência seguido pela SMS foi inicialmente o Plano de Contingência Distrital para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas, elaborado pelo DSEI Interior Sul da Sesai/MS. O mesmo foi sendo adaptado à realidade local, após início da transmissão comunitária sustentada. Todos os casos de Síndrome Gripal, com critérios clínicos, estavam sendo testados para a doença. “Realizamos o monitoramento dos resultados de diagnóstico laboratorial de seis casos suspeitos entre índios. Descartados após a testagem, não existiam casos confirmados em indígenas em Porto Alegre até então”, explica a responsável pela área técnica.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre