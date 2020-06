Porto Alegre Procon Porto Alegre alerta para cuidados do consumidor em compras durante a pandemia

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Consumidores devem adotar os cuidados necessários para proteção. Foto: Luciano Lanes/PMPA Consumidores devem adotar os cuidados necessários para proteção. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Procon Porto Alegre alerta aos consumidores para o cuidado com a saúde ao fazer compras em supermercados e feiras devido aos riscos de contágio do novo coronavírus. Segundo o órgão, é preciso seguir as recomendações das autoridades em saúde, como respeito ao distanciamento, evitar aglomerações, fazer o uso de máscara de proteção respiratória e álcool gel 70%.

“Pedimos a compreensão dos consumidores nesse momento, para que todos protejam-se e evitem circular sem necessidade. Caso seja preciso, que frequentem os estabelecimentos de máscara e que apenas um membro da família seja o responsável pelas aquisições. Também orientamos que busquem a todo momento higienizar as mãos”, destaca a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

As dicas também são válidas para as feiras modelo, orgânicas e de hortifrutigranjeiros da Capital. Mesmo com os procedimentos adotados para minimizar os riscos da transmissão e dar segurança a consumidores e produtores, a colaboração dos clientes é imprescindível, ainda que ocorram ao ar livre. A CFA (Coordenação de Fomento de Atividades) da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) indica o respeito às filas e ao distanciamento estabelecido pelos feirantes (dez metros entre as bancas); não consumir alimentos nos espaços das feiras, bem como não tocá-los (solicitar aos feirantes) e restringir o comparecimento a um membro da família.

Fiscalização

Além de orientar os consumidores, o Procon integra a operação Esforço Concentrado, do Escritório de Fiscalização, que desde março verifica o cumprimento dos decretos municipais de combate ao coronavírus nos comércios, indústrias, serviços, parques e praças, transporte coletivo e também nas feiras ecológicas. Ao todo, mais de 11,8 mil estabelecimentos já foram fiscalizados.

