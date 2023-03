Porto Alegre Porto Alegre registrou sete mortes em acidentes de trânsito nos dois primeiros meses do ano, segundo a EPTC

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após o fechamento consolidado do balanço da acidentalidade do ano passado, o ano terminou com 74 vidas perdidas. Foto: Pedro Piegas/PMPA Após o fechamento consolidado do balanço da acidentalidade do ano passado, o ano terminou com 74 vidas perdidas. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O balanço da acidentalidade dos dois primeiros meses de 2023 da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), janeiro e fevereiro, mostrou que foram registradas sete mortes em acidentes de trânsito, sendo seis delas somente no mês de janeiro. Em comparação com o período de 2022, uma vida a mais foi salva. “Entre as vítimas o envolvimento maior é de pedestres e a faixa etária mais impactada é a de 26 a 36 anos”, informa a EPTC.

Em janeiro e fevereiro, foram registrados acidentes envolvendo todos os modais, sendo carros e motos os responsáveis pelo maior percentual de acidentes de trânsito. Além dos modais, 57% das óbitos nos dois primeiros meses do ano eram pedestres. Em 2023, o número de acidentes entre janeiro e fevereiro foi de 2.714, e em 2022, foi de 2494. Desses números, mais da metade são pedestres e motociclistas. Após o fechamento consolidado do balanço da acidentalidade do ano passado, o ano terminou com 74 vidas perdidas.

“Vamos continuar realizando as nossas ações de educação e fiscalizações para garantir segurança viária. Também ressaltar a importância da fiscalização, tendo em vista o alto número de motociclistas envolvidos em acidentes. Nosso objetivo continua sendo diminuir os acidentes, mas é importante que cada cidadão se perceba responsável neste tema”, conclui o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

Segurança viária

Para auxiliar na redução da acidentalidade, a prefeitura lançou, em 2022, o Plano de Segurança Viária. Ele estabelece diretrizes de planejamento e gestão da segurança viária, com metas para reduzir a acidentalidade no trânsito. Segue os propósitos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em sua agenda 2030.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-registrou-sete-mortes-em-acidentes-de-transito-nos-dois-primeiros-meses-do-ano-segundo-a-eptc/

Porto Alegre registrou sete mortes em acidentes de trânsito nos dois primeiros meses do ano, segundo a EPTC