Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Termômetros indicaram máxima de 37,7ºC na tarde desta terça-feira. (Foto: EBC)

A ondA de calor que chegou ao Rio Grande do Sul no começo da semana deve se estender até esta quarta-feira (25), conforme serviços climatológicos como o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a tarde passada registrou 37,7ºC, um recorde para novembro desde 2012 (39,1%). A maior marca do mês na capital gaúcha, ao menos em sua história recente, é de 1985 (41,9%).

Segundo especialistas, o motivo é a circulação de uma massa de ar quente oriunda das regiões Norte e Centro-Oeste. O fenômeno atinge toda a Região Sul do País, sobretudo na faixa Oeste, mas o mapa gaúcho é onde ele tem demonstrado com maior intensidade.

Outras marcas extremas na série histórica de Campo Bom no mês de novembro incluem os registros de 39,2ºC no dia 9 de novembro de 1995, 39,7ºC em 23 de novembro de 2005 e 40,7ºC em 15 de novembro de 1990. O recorde de novembro em Campo Bom, e também para todos os meses do ano e absoluto da série histórica da estação, é de 41,9ºC, marca registrada no dia 16 de novembro de 1985.

Frente fria deve trazer chuva

Essa onda de calor, intensificada por dias parcialmente nublados que intensificam a sensação de abafamento, deve perder força a partir do final desta quarta-feira, em meio à aproximação de uma frente-fria vinda da Argentina. O resultado deve ser a ocorrência de chuvas com temporais, em alguns casos se estendendo até o próximo fim de semana.

Porto Alegre, que apresentou máximas de 29ºC na segunda-feira e de 32ºC na terça-feira, pode chegar a 36ºC nas próximas horas. A situação não foi muito diferente em Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), embora com picos de calor menos intensos.

(Marcello Campos)

