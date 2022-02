Porto Alegre Porto Alegre: revitalização do Muro da Mauá entre a rodoviária e o pórtico de acesso ao cais é entregue

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

O investimento total da Trensurb para a revitalização foi de R$ 110 mil. Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre recebeu apoio para a revitalização da estrutura do Muro da Mauá, no Centro Histórico da cidade. Uma parceria com a Trensurb possibilitou a pintura dos gradis e guard rails entre a Estação Rodoviária e o pórtico de acesso ao Cais do Porto.

O investimento total da Trensurb foi de R$ 110 mil. A escolha das tintas levou em consideração as tonalidades já utilizadas no muro e a integração com o ambiente. O resultado promoveu coesão visual em relação à proposta já adotada no trecho sob concessão – que conta com jardins verticais e obras de arte coloridas.

“Recebemos com muita alegria essa colaboração. A Trensurb é uma importante aliada na mobilização para tornar o Centro Histórico um local mais limpo e agradável a moradores e pessoas que circulam pela região”, afirmou o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos e coordenador do programa Centro+, Cezar Schirmer.

A obra foi executada ao longo de 30 dias, ocorrendo principalmente à noite – período que facilita o bloqueio parcial da av. Mauá. O presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto, destaca que a iniciativa visa a atender ao esforço da PMPA para retomar o caráter de espaço e convivência do Centro Histórico. “Limpamos e revitalizamos a estrutura de proteção do trem numa proposta compatível com aquilo que a administração municipal planeja. E nada mais oportuno do que fazer isso às vésperas do aniversário de 250 anos da cidade”, avalia.

Integração

De acordo com a Trensurb, a seleção das tonalidades empregadas na pintura do muro/gradil e dos guard rails teve como propósito destacar a área “pela mimetização e não pelo impacto”. Isso promoveu a integração do muro ao ambiente, transformando-o num elemento urbano confortável tanto para os pedestres quanto para os motoristas. Uma vez definidas as cores, a empresa planejou a execução dos trabalhos em duas etapas.

Na primeira, entre o pórtico de acesso ao Cais do Porto e a Estação Mercado da Trensurb, o muro/gradil foi pintado com tintas nas cores verde jade e jardim botânico. Já o guard rail recebeu uma cor denominada soldado de chumbo, tendo sua base de concreto pintada na tonalidade minério de ferro.

Na segunda, que compreende o trecho entre as estações Mercado e Rodoviária da Trensurb, o muro/gradil foi pintado nas cores verde jade, jardim botânico, trevo pálido, lugar de meditação, folha de mate e montanha distante. O guard rail manteve o padrão da etapa anterior, recebendo as cores soldado de chumbo, com base de concreto na tonalidade minério de ferro.

