Mundo Rússia pode invadir a Ucrânia “sem aviso prévio”, diz Inteligência do Reino Unido

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ilustração, publicada pelo Twitter do ministério britânico, mostra possíveis movimentos terrestres da segunda fase da Crimeia em direção a Mykolaiv. Foto: Reprodução/Twitter A ilustração, publicada pelo Twitter do ministério britânico, mostra possíveis movimentos terrestres da segunda fase da Crimeia em direção a Mykolaiv. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia poderia invadir a Ucrânia “sem aviso prévio”, de acordo com as últimas informações do Ministério da Defesa britânico. “A Rússia mantém uma presença militar significativa que pode conduzir uma invasão sem aviso prévio”, alerta em uma postagem no Twitter nesta quinta-feira (17).

A mensagem inclui um mapa do “possível eixo de invasão do presidente Putin”, que mostra que a Rússia era capaz de realizar o movimento terrestre da fase um em direção a Kiev a partir de dois pontos ao longo da fronteira bielorrussa, e um ponto da fronteira com a Rússia Ocidental.

O mapa também mostra a possibilidade de movimentos terrestres da fase um em direção ao Dnipro, a partir de dois pontos, e da Crimeia em direção a Mariupol.

A ilustração, publicada pelo Twitter do ministério britânico, mostrava possíveis movimentos terrestres da segunda fase da Crimeia em direção a Mykolaiv e de Dnipro em direção a Vinnytsya.

O mapa também revela possíveis movimentos terrestres da primeira fase da fronteira da Rússia Ocidental em direção a Luhansk. Com base nessa inteligência, Putin “ainda pode optar por evitar conflitos e preservar a paz”, enfatizou o ministério.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo