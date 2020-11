Porto Alegre Porto Alegre supera 200 mil testes para detectar o coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

RT-PCR foi o teste com maior número de aplicações Foto: Anselmo Cunha/PMPA RT-PCR foi o teste com maior número de aplicações. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Um total de 203.565 testes para detecção do novo coronavírus foi realizado em Porto Alegre em 2020. O dado foi divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (12). De acordo com o levantamento da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), 150.120 testes foram do tipo RT-PCR; 3.331 foram Testes Rápidos por Antígeno; e 50.114, Testes Rápidos de Anticorpo.

O total corresponde a todos os testes realizados, pelo SUS (Serviço Único de Saúde) e serviços privados. O SUS foi responsável pela realização de 77.056 testes RT-PCR, 200 testes por antígeno e 17.766 testes rápidos de anticorpo, totalizando 95.022 testes.

Os serviços privados, contratados pela SMS, realizaram, respectivamente, 73.064, 3.131 e 32.348, totalizando 108.543 testes. Agosto foi o mês que concentrou o maior número de exames. Foram 49.462 testes. Desses, 36.072 RT-PCR; 334 TR antígeno e 13.056 TR Anticorpo.

