Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

As notificações de suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 4.017 Foto: Cristine Rochol/PMPA

Dados da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) indicam 2.687 casos confirmados de dengue em Porto Alegre até esta terça-feira (13). Do total das infecções, 2.578 foram contraídos na cidade.

As notificações de suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 4.017. A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações é de 66,9%. Os números são parciais e estão sujeitos a revisão pela Vigilância Epidemiológica da SMS.

Foram descartadas 803 suspeitas, 111 exames apresentam classificação final inconclusiva e 416 suspeitas seguem em investigação. Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue em 2023 até o momento. Em 2022, foram registrados quatro óbitos por dengue na cidade.

As informações estão publicadas no Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Saúde referente à Semana Epidemiológica 23 (SE 23 – 3 a 10 de junho) e consideram a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. As informações constam no banco do Sistema de informação de Agravos de Notificação.

Desde o início do ano, foram notificadas 4.317 suspeitas de dengue à Vigilância Epidemiológica da SMS, das quais 4.017 entre pessoas residentes da Capital. Esse dado também está sujeito a revisão. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o Boletim da SE 23 ainda registra alto índice da infestação vetorial em 44 dos 46 bairros monitorados com armadilhas.

2023-06-13