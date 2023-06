Na noite desta segunda-feira (12) o Inter anunciou o centroavante equatoriano Enner Valencia. O camisa 13 irá elevar o patamar colorado e a autoestima dos torcedores do clube gaúcho.

Em seu melhor momento da carreira, o jogador chamou atenção na Copa do Mundo 2022 e seu momento artilheiro no Fenerbahçe. Valencia é aguardado em Porto Alegre no dia 26 de junho.

“Vão me conhecer. Sempre vou lutar pela equipe. Sempre vou lutar mesmo que estejamos jogando contra qualquer time haverá uma luta incrível defendendo as cores do Inter. Isso posso prometer sempre: luta pela equipe”, disse o centroavante.

A temporada do equatoriano foi coroada com o título da Copa da Turquia. O camisa 13 não balançou as redes, mas ajudou o time a vencer o Basaksehir por 2 a 0. Valencia disputou 53 partidas com 36 gols e sete assistências.

“Sem dúvida alguma esta foi a melhor temporada que tive”, diz Valencia.

No Fenerbahçe desde a temporada de 2020, o equatoriano mostrou versatilidade ao longo da passagem por Istambul. Atuou não apenas como centroavante, mas também como um ala.

Na seleção onde está para os amistosos contra Bolívia e Costa Rica, em 17 e 20 de junho, respectivamente, é o capitão. Na Copa do Mundo, ele fez três gols em três jogos. No principal torneio da modalidade, aliás, já soma seis.

Se estiver regularizado no BID e à disposição do técnico Mano Menezes, o centroavante deve estrear no Inter no jogo contra o Fluminense no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Veja imagens: