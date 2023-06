A janela de transferências do meio do ano está perto de ser aberta. Com isso, o Grêmio já está de olho em possíveis reforços para a sequência da temporada de 2023. A principal procura dos dirigentes do clube gaúcho é por jogadores de pontas. Iturbe, Michael e Soteldo são os principais alvos do direção gremista.

A falta de jogadores de ponta foi o motivo que levou o time a trocar de esquema e ir com três zagueiros. A missão de Alberto Guerra e companhia é buscar ao menos uma peça que atenda o desejo do treinador.

O sonho de Renato Portaluppi é o atacante Michael. O treinador e o jogador têm boa relação e conversam semanalmente. O ponta, atualmente no Al-Hilal, encaixa no perfil, porém os valores são altos e a negociação é complicada.

Iturbe

Além de Michael, o Tricolor realizou sondagens por Iturbe, de 30 anos. O argentino é naturalizado paraguaio. A direção busca informação sobre o atleta. Iturbe defende o Aris, da Grécia, desde 2021. Na temporada, ele disputou 41 jogos com seis gols e duas assistências.

Soteldo

Outro nome que pode aparecer no Grêmio e é um desejo do clube gaúcho é Soteldo. O ponta é do Tigres, do México, e está por empréstimo ao Santos até dia 30 de junho. O Peixe apresenta poucas condições de manter o jogador e exercer a opção de compra. O clube gaúcho está monitorando a situação do atacante.