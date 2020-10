Porto Alegre Porto Alegre tem 37.596 casos confirmados de coronavírus e 1.098 óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Os serviços de UTI encerraram o dia com 254 casos confirmados de Covid-19. Foto: Divulgação/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 37.596 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quinta-feira (8). Entre estes, 32.287 pessoas se recuperaram da doença. Também foram registrados 105.321 casos negativos e outros 7.412 estão em análise. Os óbitos são 1.098.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) encerraram o dia com 254 casos confirmados de Covid-19 até as 20h30min, sendo dois em pediatria. Há também 32 casos suspeitos de adultos e dois infantis.

Hospitais abrem processos seletivos de residência médica

A Secretaria Municipal de Saúde informa que estão abertos os processos seletivos de residência médica para o HPS (Hospital de Pronto Socorro) e o HMIPV (Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas), administrados pelo Município. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (14), exclusivamente pela Internet, nos endereços www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e www.amms.com.br.

No Presidente Vargas, a seleção oferece seis vagas na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e nove vagas na área de Pediatria. O programa de residência médica tem duração de três anos. Já no HPS, os processos seletivos são para residência médica em Cirurgia Geral, com três vagas, e em Medicina de Emergência, que oferece seis vagas, ambos com duração de três anos. No caso da Medicina de Emergência, as inscrições serão realizadas apenas neste endereço eletrônico.

O HPS também coordena a seleção para ingresso no programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade, com 15 vagas. O programa terá duração de dois anos letivos, tendo início em março de 2021 e conclusão prevista para fevereiro de 2023.

O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do exame 2020 com as taxas dos PRM (Programas de Residência Médica) que o candidato optou. No caso do HPS, o valor é de R$ 350,00 em cada processo seletivo.Extrato de edital, manual do candidato e demais informações dos processos seletivos de residência médica estão disponíveis no site da SMS.

