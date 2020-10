Brasil Na Ilha do Marajó, Bolsonaro cumpre agenda de inaugurações

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Bolsonaro falou sobre ações durante live presidencial. Foto: Reprodução Bolsonaro falou sobre ações durante live presidencial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quinta-feira (8) sua live semanal nas redes sociais diretamente de um barco da Marinha atracado em Breves (PA), na Ilha do Marajó. O presidente chegou ao local no final da tarde e cumprirá uma agenda de entregas nesta sexta-feira (9), que inclui inauguração de ligações de energia elétrica, conexão de internet em escolas e visita a uma agência fluvial da Caixa Econômica Federal.

“Muitas entregas amanhã [sexta], que envolvem muitos ministérios e os recursos que ultrapassam R$ 1 bilhão. Acho que nunca se investiu tanto aqui na região do Marajó”, afirmou o presidente.

Lançado em março deste ano, o programa Abrace o Marajó é coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e articula uma série de ações com diferentes órgãos federais, do estado e dos municípios para melhorar os serviços públicos e fomentar o desenvolvimento econômico e social da ilha.

O arquipélago inclui o município com pior IDH do Brasil: Melgaço. Mais sete dos 16 municípios que compõe a região estão na lista dos 50 piores IDHs (Índices de Desenvolvimento Humano) do País: Chaves, Bagre, Portel, Anajás, Afuá, Curralinho e Breves.

Uma das principais entregas na agenda de Bolsonaro é de outro programa, o Mais Luz para a Amazônia, que prevê a inauguração de placas solares nas residências de 11 mil famílias do Marajó, que até então utilizaram gerador movido a óleo diesel. Em outra inauguração, o presidente vai disponibilizar a entrega de conexão de internet WiFi em escolas e praças públicas de 46 localidades.

Na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro ainda deve atender beneficiários do auxílio emergencial diretamente de um barco da Caixa Econômica Federal. Segundo o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, 40% de toda a população do Marajó, que tem mais de meio milhão de habitantes, estão sendo atendimentos pelo programa de transferência de renda durante a pandemia.

