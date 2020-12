Porto Alegre Porto Alegre tem 66.212 pacientes confirmados com coronavírus e 1.660 morreram pela doença

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Também foram registrados 171.520 casos negativos e outros 13.387 estão em análise. Foto: Cristine Rochol/PMPA Também foram registrados 171.520 casos negativos e outros 13.387 estão em análise. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 66.212 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quinta-feira (10). Entre estes, 52.793 pessoas se recuperaram da doença e 1.660 morreram. Também foram registrados 171.520 casos negativos e outros 13.387 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam, até as 19h, com 296 casos confirmados de Covid-19 adultos e um caso na pediatria. Há também 26 casos suspeitos de adultos e quatro casos em pediatria.

Testagem para Covid-19 aumenta na Capital

A Prefeitura de Porto Alegre informou que a Capital registra um aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias. De 30 de novembro a 4 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde registrou aplicação de 2,7 mil testes diários (na rede pública e privada), aumento de mais de 12% em relação à semana anterior. Até quarta-feira (9), mais de 256 mil testes já foram feitos pelo SUS e a rede privada na Capital.

A Capital chegou a 64.742 casos registrados e 295 pacientes adultos em UTI na terça-feira (8). Em 25 de novembro, eram 57.913 casos e 248 pacientes em UTI, uma diferença de 47 pessoas, variação de 18,95% em 13 dias e média de 3,62 pacientes por dia. A faixa etária mais acometida pela doença é de 30 a 39 anos (com 7.728 casos em mulheres e 6.515 em homens), seguida do grupo de 40 a 49 anos (6.586 casos em mulheres e 5.638 em homens).

Os critérios para ampliar a detecção de Covid-19 foram atualizados em meados de novembro. A presença de apenas um sintoma compatível com a doença provocada pelo coronavírus e o contato por uma hora no mesmo ambiente de trabalho (anteriormente, o mínimo era de quatro horas) com pessoa que teve resultado positivo em exame PCR – mesmo assintomática – justificam a realização do teste.

A prefeitura informou que vem ampliando gradativamente a testagem, em função da capacidade de realização dos exames. Pessoas sintomáticas, familiares assintomáticos de casos positivos e quem teve contato com infectados no ambiente de trabalho têm indicação para realização de testes (o tipo varia de acordo com os critérios estabelecidos pela SMS). A ideia é garantir mais agilidade na testagem e diminuir a transmissão e circulação do vírus.

Quem teve contato com casos positivos, sem sintomas, deve procurar a unidade de saúde de referência e informar o CPF da pessoa positiva para Covid-19. No atendimento, o paciente será orientado em relação ao prazo para fazer o teste rápido. O mesmo procedimento é indicado para pessoas que tiveram contato com casos positivos em ambiente de trabalho.

