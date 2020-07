Porto Alegre Porto Alegre tem 7.668 casos de coronavírus e 292 mortes pela doença

27 de julho de 2020

Foram negativados 23.436 casos e recuperados 3.962. Foto: Reprodução Foram negativados 23.436 casos e recuperados 3.962. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Foram confirmados 16 novos casos de pacientes de Porto Alegre com coronavírus, nesta segunda-feira (27). Com os novos dados, são 7.668 casos confirmados, 23.436 negativos e 12.882 em análise. Também foram informados 19 óbitos entre moradores de Porto Alegre que tiveram exame positivo para Covid-19, chegando a 292 no total.

Os serviços de UTI (unidade de terapia intensiva da cidade apresentam 56 casos suspeitos de Covid-19 e 307 casos confirmados, e a taxa de ocupação está em 88,59%.

Há ainda 12.883 casos em análise, além de 17 inconclusivos. Foram negativados 23.436 casos e recuperados 3.962.

Isolamento social

O prefeito Nelson Marchezan Júnior lançou no início de julho o Desafio Porto Alegre, que tem como meta chegar a pelo menos 55% de isolamento social. No domingo (26), apesar de muitas pessoas terem buscado áreas públicas para tomar sol, o índice foi alcançado: atingiu 55,1%, após vários dias longe da meta.

Histórico de óbitos

Óbito 274, 24/7, Hospital Mãe de Deus. Homem, 96 anos. Internação em UTI em 22/7. RT-PCR positivo para Covid-19 22/07. Doença neurológica e pneumopatia crônicas.

Óbito 275, 25/7, Hospital Mãe de Deus. Mulher, 75 anos. Internação em 10/7, UTI em 17/7. RT-PCR positivo para Covid-19 13/07. Doença cardiovascular e pneumopatia crônicas.

Óbito 276, 24/7, Hospital da Brigada Militar. Homem, 79 anos. Internação em UTI em 23/7. RT-PCR positivo para Covid-19 23/07. Doença cardiovascular crônica.

Óbito 277, 25/7, Hospital Santa Ana. Homem, 32 anos. Internação em UTI em 19/7. RT-PCR positivo para Covid-19 25/07. Doença renal, cardiovascular e diabetes.

Óbito 278, 25/7, Hospital de Clínicas. Mulher, 70 anos. Internação sem UTI em 22/7. RT-PCR positivo para Covid-19 23/07. Sem informação sobre comorbidades.

Óbito 279, 24/7, Hospital Vila Nova. Homem, 71 anos. Internação em 14/7, em UTI em 18/7. RT-PCR positivo para Covid-19 20/07. Hipertensão, diabetes.

Óbito 280, 24/7, Hospital São Lucas. Homem, 79 anos. Internação sem UTI em 18/7. RT-PCR positivo para Covid-19 20/07. Doença neurológica.

Óbito 281, 27/7, GHC. Mulher, 68 anos. Internação sem UTI em 25/7. RT-PCR positivo para Covid-19 26/07. Vasculite, erisipela.

Óbito 282, 27/7, Hospital Moinhos de Vento. Homem, 80 anos. Internação em UTI em 10/7. RT-PCR positivo para Covid-19 12/07. Doença hematológica.

Óbito 283, 26/7, Hospital Moinhos de Vento. Mulher, 91 anos. Internação em UTI em 20/7. RT-PCR positivo para Covid-19 20/07. Doença cardiovascular, diabetes, doença neurológica e hipertensão.

Óbito 284, 26/7, Hospital Moinhos de Vento. Mulher, 90 anos. Internação sem UTI em 24/7. RT-PCR positivo para Covid-19 26/07. Doença neurológica, doença renal, hipotireoidismo.

Óbito 285, 27/7, Hospital de Clínicas. Mulher, 61 anos. Internação em 16/7, em UTI em 17/7. RT-PCR positivo para Covid-19 18/07. Doença cardiovascular, diabetes, asma e imunodeficiência.

Óbito 286, 26/7, Hospital Moinhos de Vento. Homem, 90 anos. Internação em 10/07, UTI em 11/7. RT-PCR positivo para Covid-19 12/07. Doença cardiovascular e renal, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo.

Óbito 287, 25/7, Santa Casa. Homem, 81 anos. Internação em UTI em 10/7. RT-PCR positivo para Covid-19 12/07. Asma e diabetes.

Óbito 288, 26/7, Santa Casa. Homem, 61 anos. Internação em 11/07, UTI em 18/7. RT-PCR positivo para Covid-19 12/07. Diabetes, hipertensão e linfoma.

Óbito 289, 26/7, Santa Casa. Mulher, 56 anos. Internação em 8/7, UTI em 9/7. RT-PCR positivo para Covid-19 9/07. Doença hematológica e neurológica crônicas, imunodepressão.

Óbito 290, 26/7, Hospital São Lucas. Mulher, 74 anos. Internação em 22/7, UTI em 24/7. RT-PCR positivo para Covid-19 18/07. Diabetes, hipotireoidismo, transplante renal, imunodeficiência.

Óbito 291, 26/7, Hospital São Lucas. Homem, 78 anos. Internação sem UTI em 20/7. RT-PCR positivo para Covid-19 21/07. Imunodeficiência.

Óbito 292, 23/7, Hospital Vila Nova. Mulher, 76 anos. Internação em 9/7, UTI em 20/7. teste de antígeno viral positivo 9/7. DPOC, hipertensão, doença renal.

