Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 72.929 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta segunda-feira (21). Entre estes, 59.724 pessoas se recuperaram da doença e 1.762 morreram. Também foram registrados 182.502 casos negativos e outros 11.519 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até as 21h20 tinham 318 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um caso em pediatria. Há também 29 casos suspeitos de adultos e cinco infantis.

Agendamento on-line

Os agendamentos de consultas em 47 unidades de saúde de Porto Alegre já podem ser feitos através do celular. O acesso é pelo aplicativo #EuFaçoPoa, opção “Meus agendamentos” e, após, “Tipos de agendamentos”. A pessoa deve selecionar a opção “Consultas na unidade de saúde” e escolher o horário e o melhor dia para ser atendido. Com o Prontuário Eletrônico do Cidadão é possível ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar quais medicamentos foram recebidos, buscar medicamentos e ter acesso aos boletins médicos de internações hospitalares.

Para consultas das 8h às 18h, o usuário pode fazer a marcação somente na unidade de saúde de referência, ou seja, onde costuma consultar. Nas unidades de turno estendido, que funcionam das 18h às 22h, todo o cidadão poderá marcar uma consulta. Caso não possa comparecer, a consulta deve ser cancelada pelo próprio aplicativo, para que outra pessoa possa ter a chance de consultar. Iniciado em setembro, o trabalho de ampliação é realizado pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre).

Farmácia Bom Jesus

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Farmácia Distrital Bom Jesus terá novas instalações e mudança de endereço para a avenida Protásio Alves, 7771, bairro Alto Petrópolis. Em função da mudança, o serviço que funcionava na rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus, está fechado ao público desde sexta-feira (18).

A reabertura está prevista para 28 de dezembro, das 8h às 17h. Pessoas referenciadas no serviço poderão retirar seus medicamentos nas unidades de saúde de sua referência ou demais farmácias distritais do município.

A mudança visa qualificar o atendimento, pois o novo espaço terá área de espera com cadeiras, área física ampliada com dois consultórios, maior número de guichês, passando de cinco para oito. Também possibilitará o início das obras de conversão do Pronto Atendimento Bom Jesus em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), qualificando a estrutura conforme padrões do Ministério de Saúde.

O novo endereço é próximo ao antigo local, sendo mais acessível ao público de referência do serviço e a paradas de ônibus.

As farmácias funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Confira os endereços das demais farmácias distritais:

– Farmácia Distrital Farroupilha (Modelo) – avenida Jerônimo de Ornelas, 55;

– Farmácia Distrital Centro (Santa Marta) – rua Capitão Montanha, 27;

– Farmácia Distrital Murialdo – avenida Bento Gonçalves, 3722;

– Farmácia Distrital Camaquã – rua Professor Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176;

– Farmácia Distrital Vila dos Comerciários (Cruzeiro) – rua Professor Manoel Lobato 151;

– Farmácia Distrital IAPI – rua Três de Abril, 90;

– Farmácia Distrital Sarandi – avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744;

– Farmácia Distrital Navegantes – avenida Presidente Roosevelt, 5;

– Farmácia Distrital Restinga – rua Álvaro Difini, 520.

