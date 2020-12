Porto Alegre Porto Alegre tem cerca de 68,7 mil casos de pacientes com coronavírus e quase 1.700 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Foto: Cristine Rochol/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 68.674 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta segunda-feira (14). Entre estes, 55.121 pessoas se recuperaram da doença e 1.691 morreram. Também foram registrados 175.919 casos negativos e outros 11.699 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam, até 19h40min, com 294 casos confirmados de Covid-19 adultos e um caso na pediatria. Há também 21 casos suspeitos de adultos, e três casos em pediatria.

Monitoramento de escolas

A oitava edição do boletim informativo Covid-19 das instituições de ensino foi publicada nesta segunda-feira (14), e mostra aumento no número de escolas que preencheram o formulário de monitoramento na semana de 29 de novembro a 5 de dezembro, passando das 355 registradas no boletim anterior para 387.

Segundo a prefeitura, todas as notificações recebem acompanhamento, avaliação e testagem, bastando entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.

A edição mostra nova redução na quantidade de alunos que participaram de atividades presenciais na comparação ao boletim anterior, passando de 26.680 para 26.128 na semana epidemiológica citada. No período, também participaram de atividades presenciais 4.952 professores e 4.315 funcionários, totalizando 35.395 pessoas.

Foram confirmados 137 casos na semana epidemiológica, sendo 65 professores, 44 funcionários e 28 alunos. A proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 1,31% professores, 1,02% funcionários e 0,11% alunos. Das 387 escolas que enviaram formulário de monitoramento, 184 foram instituições de ensino privadas, 141 comunitárias, 60 públicas municipais e uma pública estadual.

Já conforme dados da Central Escolas desde 2 de outubro, foram avaliadas 2.850 pessoas com testes para verificar a presença do coronavírus, das quais 1.539 alunos, 689 funcionários e 622 professores. Desses totais, 1.794 testes tiveram resultado negativo, 147 positivo, 173 estão em investigação e houve 736 recusas de coleta, quando a escola não tem autorização formal dos responsáveis para coletar no local. Nesses casos, o recolhimento é feito em qualquer posto da rede municipal ou os alunos ficam afastados por dez dias.

Desde o início de dezembro, o município passou a oferecer testes do tipo RT-Lamp, que permitem identificar a presença do novo coronavírus com resultados em até 12 horas. Disponíveis a quem fizer o teste em ambiente escolar, os exames são realizados pelas equipes deslocadas para testagem dos contactantes de um caso confirmado.

As informações do boletim são de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (Smed), com base em formulário preenchido semanalmente pelas instituições de ensino, no monitoramento das equipes da saúde a partir da Central de Monitoramento das Escolas e da Vigilância Epidemiológica, além de bancos de dados do sistema de notificações.

