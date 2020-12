Porto Alegre Inscrições para o ensino fundamental começam nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Pais poderão selecionar até três opções de escolas de sua preferência na hora de realizar o processo on-line. Foto: Alex Rocha/PMPA Pais poderão selecionar até três opções de escolas de sua preferência na hora de realizar o processo on-line. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O período de inscrições para o ingresso no 1º ano do ensino fundamental das redes municipal e estadual começa nesta terça-feira (15), e segue até 3 de janeiro de 2021. As inscrições para as instituições municipais serão feitas apenas de forma on-line no site da Seduc (Secretaria Estadual de Educação), que faz a gestão das vagas públicas de Porto Alegre. Os pais poderão selecionar até três opções de escolas de sua preferência na hora de realizar o processo. Para entrar no 1º ano do ensino fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos completos até o dia 31 de março de 2021.

No momento da inscrição será preciso indicar informações como série, turno almejado, se possui ou não irmãos na instituição desejada, entre outras. Mais detalhes podem ser obtidos aqui. O resultado dos contemplados será divulgado a partir de 28 de fevereiro de 2021, no site da Seduc e, de forma presencial, nas próprias escolas.

O período de transferência dos alunos do 2º ao 9º anos será de 18 a 31 de janeiro de 2021, também de forma on-line pelo site da Seduc.

As inscrições para a educação infantil terminaram na semana passada, com 12.716 inscritos.

Cronograma

Solicitação de inscrição/pré-matrícula (15/12 a 03/01/2021);

Solicitação de rematrícula (21/12 a 20/01/2021);

Solicitação de transferência (18/01 a 31/01/2021);

Resultados (a partir de 28/02/2021);

Efetivação da matrícula (1º/03 a 12/03/2021).

