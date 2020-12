Porto Alegre Acordo permite adoção de pontes e passarela em Porto Alegre

14 de dezembro de 2020

Um dos pontos é a passarela da avenida Goethe com o Parcão. Foto: EPTC/PMPA Um dos pontos é a passarela da avenida Goethe com o Parcão. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Imobi firmaram, nesta segunda-feira (14), um acordo para adoção de dez pontos da cidade, aprovada em novembro. Serão nove pontes de cruzamentos na avenida Ipiranga – com as ruas José Albano Volkmer, Frei Germano, avenida Cristiano Fischer e rua Silva Só (2), avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros e Edvaldo Pereira Paiva (2) – mais a passarela da avenida Goethe com o Parcão. O objetivo, segundo a prefeitura, é tornar essas estruturas de concreto em ambientes mais agradáveis, sustentáveis e bonitos.

“É a primeira vez que temos em Porto Alegre a adoção de viadutos e pontes, graças ao decreto aprovado que permite que essa contribuição seja dada por empresas ou pessoas físicas. É um projeto que vamos deixar de legado: uma cidade mais alegre, mais iluminada e mais colorida”, ressalta o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A adoção dos espaços prevê pinturas, limpeza, reforma e manutenção de calçadas, ralos e bocas de lobo. O trabalho de pintura das pontes será feito pelo artista visual e grafiteiro Soul Chamb, que há mais de 20 anos faz esse tipo de trabalho nas ruas. A empresa irá instalar também totens com nomes e históricos das pontes, assim como poderá utilizar os espaços de forma institucional.

“Essa iniciativa histórica fomenta a participação da iniciativa privada na manutenção e no embelezamento de obras de artes especiais, que são esses equipamentos públicos impactantes visualmente. Isso nos alegra, pois nunca tivemos esse tipo de adoção na Capital, e o Grupo Imobi, concessionário da instalação das novas placas de rua da Capital, é novamente nosso parceiro adotando as pontes e a passarela. Esperemos que outras pessoas físicas, jurídicas ou instituições participem das melhorias da cidade”, diz o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Para Daniel Costa, sócio-diretor da Imobi, vai ser impactante mostrar às pessoas a história dessas pontes e deixá-las mais bonitas. “Inspiramo-nos em Madri e no Uruguai, com seus desenhos coloridos. Vamos começar com as obras, sem intervir na parte estrutural, para depois começarmos a pintura na parte externa, que devem estar prontas até o Natal”, afirma.

O contrato, que tem prazo de quatro anos e pode ser prorrogado por mais 12 meses até o limite de cinco anos, é fruto do edital de chamamento público lançado pelo Executivo em outubro. Possibilita a adoção de 107 viadutos, trincheiras, pontes e outras obras de arte do município, por pessoas físicas ou jurídicas, de forma individual ou coletiva. O instrumento já foi utilizado para parques e praças e foi ampliado para as obras de arte especiais. Esta é a primeira proposta homologada através do edital.

