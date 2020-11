Porto Alegre Aprovadas as adoções de nove pontes e uma passarela em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Passarela da avenida Goethe com o Parcão está incluída na proposta geral feita pela empresa adotante. Foto: EPTC/PMPA Passarela da avenida Goethe com o Parcão está incluída na proposta geral feita pela empresa adotante. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A prefeitura aprovou a proposta entregue pelo Grupo Imobi para adoção inédita de nove pontes e uma passarela da Capital. A adoção é resultado do edital de chamamento público lançado em outubro, que permite a adoção de 107 viadutos, trincheiras, pontes e outras obras de arte do município, por pessoas físicas ou jurídicas de forma individual ou coletiva.

Publicada no Diário Oficial de Porto Alegre na sexta-feira (13), a homologação da proposta permitirá que o adotante seja responsável pela revitalização e manutenção de nove pontes de cruzamentos entre a av. Ipiranga com as ruas José Albano Volkmer, Frei Germano, com a Cristiano Fischer, Silva Só (2), av. Praia de Belas, av. Borges de Medeiros e com a Edvaldo Pereira Paiva (2). A passarela da av. Goethe com o Parcão também está incluída na proposta geral feita pelo adotante, que foi analisada e aprovada por uma comissão composta por técnicos da Smim (Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana). O prazo de duração do termo de adoção proposto é de quatro anos e pode ser interrompido pela prefeitura a qualquer momento.

Entre os serviços apresentados na proposta estão a pintura externa, dos corrimãos, dos meio-fios, dos bueiros, dos postes de luz e da sinaleira, a reforma e manutenção de calçadas, limpeza com a remoção de resíduos e pichações, reparos superficiais e a manutenção dos ralos e bocas de lobo. A proposta aprovada indica os serviços de modo geral, sendo necessário que o adotante apresente ainda, de forma individual e detalhada, os projetos de intervenções para cada um dos equipamentos. Estas novas propostas, que passarão por outra análise da comissão, precisam incluir ainda a sugestão de contrapartida que será solicitada pelo adotante, como a instalação de placas a totens.

Obras de artes especiais

As adoções de viadutos, pontes, trincheiras, passarelas e passagens de nível, como as realizadas pelo Grupo Imobi, foram possibilitadas pelo executivo através do Decreto 20.631 de 29 de junho de 2020, regulamentando a Lei 11.602, de 8 de maio de 2014, que institui o Programa de Adoção de Viadutos do Município; e a Lei nº 12.583, de 9 de agosto de 2019, que autoriza a adoção de equipamentos públicos e de verdes complementares por pessoas físicas e jurídicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre