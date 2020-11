Rio Grande do Sul Começa nesta terça-feira, em Caxias do Sul, a 29ª Feira Mercopar de Inovação Industrial

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Evento tem três dias de intensa programação na Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação/Sebrae)

Considerado um dos mais importantes eventos da América Latina nos segmentos de inovação e criatividade, a Mercopar (Feira de Inovação Industrial) começa nesta terça-feira (17) nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Promovida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), a programação totaliza três dias.

Trata-se de um espaço para geração de relacionamento e negócios, disseminação de conhecimento sobre tendências da indústria e estímulo à economia. São 234 expositores confirmados em metalmecânica, tecnologia da informação, energia, meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem e startups.

Além disso, considerando compradores e expositores, serão 11 Estados e nove países com participação na Mercopar. “A realização da feira, com atenção aos protocolos exigidos pelo cenário atual, é de extrema importância para o setor e um compromisso com a indústria gaúcha e nacional”, ressalta o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.

“Com inovação e criatividade, iremos implementar um ambiente seguro para a geração de negócios e incentivo à economia pós-pandemia. Esta é a nossa contribuição para a sociedade gaúcha, pois acreditamos na Mercopar e no seu potencial de alavancar negócios entre expositores e toda a cadeia produtiva do setor”, acrescenta.

A Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul) estará presente nesta vigésima-nona edição. E a fim de viabilizar a participação de startups e de empresas da indústria tradicional como mais uma forma de incentivar a economia e novos negócios em um cenário ainda sob os efeitos da pandemia de coronavírus, a pasta colocou em ação uma série de medidas de estímulo.

“Esse será um momento para troca de experiências, geração de negócios e acessar novos negócios em um cenário altamente competitivo que é o setor industrial”, destacou o titular da Sedetur, Rodrigo Lorenzoni. A programação completa e outros detalhes podem ser conferidos em www.mercopar.com.br.

Investimentos

Destaca-se, nesse sentido, um aporte de R$ 500 mil do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais. Isso permitiu a disponibilização de dois estandes com estruturas adequadas.

A Secretaria contará com o apoio do Sebrae. Juntas, as entidades investiram R$ 1 milhão em ações para aperfeiçoamento e promoção comercial. Para a participação de Startups, o governo gaúcho oferece 32 espaços para a exposição das marcas. Como contrapartida, cada empresa investirá R$ 300 em capacitação e consultoria.

Para as empresas da indústria tradicional, a secretaria disponibilizará um estande único, com 66 módulos de 12 metros quadrados cada ao longo do pavilhão. Nesse caso, caberá à empresa o aporte de R$ 1,2 mil. Da mesma forma, o Sebrae-RS bonificará a empresa com momentos de capacitação para impulsionar os negócios. Serão, ao total, mais de 4,5 mil horas de treinamentos.

(Marcello Campos)

