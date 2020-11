Porto Alegre Escolas de Porto Alegre registram 57 casos positivos para coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

A quarta edição do boletim informativo das instituições de ensino de Porto Alegre, publicado nesta segunda-feira (16), relata 57 casos positivos para coronavírus (25 professores, 15 alunos e 17 funcionários). Conforme a prefeitura, houve aumento no monitoramento das escolas, passando de 262 para 433 na semana de 1º a 7 de novembro. No período, participaram de atividades presenciais 21.483 alunos, 4.849 professores e 4.378 funcionários, totalizando 30.720 pessoas.

As escolas reportaram a investigação de 1.026 pessoas com testes para verificar a presença de Covid-19, das quais 456 alunos, 322 funcionários e 248 professores. Desses totais, 528 testes tiveram resultado negativo, 57 positivo (25 professores, 15 alunos e 17 funcionários), 317 estão em investigação e houve 129 recusas de coleta, quando a escola não tem autorização formal dos responsáveis para coletar no local. Nesses casos, a coleta é feita em qualquer posto da rede municipal ou os alunos ficam afastados por dez dias.

A proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 0,51% professores, 0,39% funcionários e 0,07% alunos. Das 433 escolas que enviaram formulário de monitoramento, 211 foram instituições de ensino privadas, 166 comunitárias, 55 públicas municipais e uma pública estadual.

As informações são de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (Smed), com base em formulário preenchido semanalmente pelas instituições de ensino, no monitoramento das equipes da saúde a partir da Central de Monitoramento das Escolas e da Vigilância Epidemiológica, além de bancos de dados do sistema de notificações.

Prefeitura chama 369 professores temporários

A Prefeitura de Porto Alegre informou nesta segunda-feira (16) o chamamento de 369 professores temporários em caráter emergencial para atuarem na rede municipal de ensino. Os docentes foram aprovados no processo seletivo 01/2019 e vão atender as 800 horas previstas do ano letivo, que ficou prejudicado devido à pandemia da Covid-19. As informações estão publicadas no Diário Oficial.

Os contratados atuarão nas áreas de Anos Iniciais (124 professores), Educação Infantil (20), Educação Física (25), Artes (45), Língua Estrangeira (20), Matemática (20), Língua Portuguesa (45), História (25), Ciências (25) e Geografia (20).

Os profissionais atuarão em regência de classe, sob o regime básico do Magistério, de 20 horas semanais. Os docentes serão informados pelo e-mail indicado no momento da inscrição sobre a forma de contratação, a documentação necessária, a remuneração, a carga horária de trabalho, o acúmulo de cargos e a relação de exames laboratoriais necessários. Agendamento de atendimento e demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br.

