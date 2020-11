Brasil Presidente do Tribunal Superior Eleitoral fala sobre atraso na divulgação dos resultados das eleições; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Barroso fala sobre a demora de 3 horas na apuração de votos. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, fala nesta segunda-feira (16) sobre o resultado do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Barroso deve falar sobre o fluxo de apuração e o processamento do grande volume de dados feito pelo TSE para informar o resultado das eleições. A totalização dos votos do primeiro turno das eleições foi finalizada às 23h55 de domingo (15). Barroso reiterou que o atraso de três horas na divulgação dos resultados ocorreu devido a uma falha em um computador.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, disse ainda no domingo (15) que uma falha em um computador provocou atraso na divulgação dos resultados da apuração do primeiro turno. Por volta das 21h40 de domingo, cerca de 63% dos votos tinham sido computados.

Segundo o ministro, os dados dos tribunais regionais eleitorais foram recebidos pelo tribunal, mas ocorreu uma falha no processador de um supercomputador e foi preciso fazer a reparação. Segundo Barroso, o atraso não traz prejuízo para o resultado das eleições, porque o problema está somente na divulgação.

