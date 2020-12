Rio Grande do Sul Documentos históricos gaúchos são doados pelo Ministério Público

14 de dezembro de 2020

Acervo será destinado ao Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Foto: Solange Brum/Divulgação Acervo será destinado ao Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. (Foto: Solange Brum/Divulgação) Foto: Solange Brum/Divulgação

A Sedac (Secretaria de Estado da Cultura) recebeu doação de documentos históricos do MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul). O acervo, que foi apreendido em Minas Gerais, será destinado ao Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.

O conjunto de documentação é diverso, e abrange vários períodos da história do RS. O mais antigo é de 1836, uma proclamação sobre a nomeação do presidente da Província do Rio Grande. Também compõem o acervo decretos sobre eleições, títulos de propriedades e documentações sobre o falecimento de pessoas escravizadas.

A apreensão ocorreu em 2019, por meio da Operação Páginas Históricas, do MPMG (Ministério Público de Minas Gerais), que visava recuperar documentos furtados do Arquivo Público Mineiro.

A entrega foi feita para a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, na sexta-feira (11), que estava acompanhada do assessor especial de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, e do diretor do Arquivo Histórico do RS, Máximo Simoni.

Representando o MPRS, estava a promotora de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre, Ana Maria Moreira Marchesan, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Marcelo Lemos Dornelles, e o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambriente, Daniel Martini.

Arquivo Histórico do RS

O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul tem como função primordial a guarda e a preservação da documentação histórica de origem pública e privada. Seu acervo remonta aos primeiros anos de ocupação efetiva do solo rio-grandense pela Coroa Portuguesa. Além da documentação proveniente das várias funções exercidas pelo Poder Público, o AHRS destaca-se pelos arquivos particulares recebidos através de doação ou compra, como por exemplo de Borges de Medeiros, Sinval Saldanha, João Neves da Fontoura, Francisco Brochado da Rocha, Alfredo Varela, entre outros. Além disso, existe farta documentação sobre a colonização do RS por imigrantes.

Tendo em vista a atual situação de pandemia, a instituição só atende ao público a partir de agendamento prévio por e-mail.

