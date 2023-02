Porto Alegre Porto Alegre tem diversas opções gratuitas de lazer para quem fica na cidade durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Orça do Guaíba é um dos locais mais procurados pela população. (Foto: Pedro Piegas/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para cada porto-alegrense que viaja durante o Carnaval há vários outros que permanecem na cidade, seja por motivo de trabalho, falta de dinheiro ou mesmo porque preferem aproveitar a capital gaúcha menos agitada no período de folia. E muitas são as opções gratuitas de lazer para quem fica, como é o caso da Orla do Guaíba, com seus 6 quilômetros de extensão entre o Centro Histórico e o bairro Cristal.

Ao longo do trajeto revitalizado, é possível aproveitar (mediante agendamento) uma das 29 quadras esportivas do “Trecho 3”, incluindo a maior pista de skate da América Latina, com 6.268 metros-quadrados. As quadras podem ser utilizadas de dia e à noite.

Vale, ainda, simplesmente caminhar apreciando a paisagem e, ao fim da tarde, o por-do-sol inspirador e que, não por acaso, faz do local um um dos mais procurados pela população. A orla é iluminada por lâmpadas de LED e monitorada por câmeras de segurança, além da presença frequente de viaturas da Brigada Militar e Guarda Municipal.

“É só sentar em algum dos inúmeros recantos arborizados ou dar uma paradinha em um dos três bares no percurso e se deliciar com o espetáculo, que é um dos cartões postais da Capital dos gaúchos”, ressalta a prefeitura. “Também é possível apreciar a cidade de outro ângulo. Há passeios de barco que partem do Cais Embarcadero e da Usina do Gasômetro.”

Ciclovias

Os adeptos da pedalada têm à disposição centenas de bicicletas que podem ser alugadas por meio de aplicativos, além de aproximadamente 100 quilômetros de ciclovias. As faixas destinadas a esse tipo de veículo contemplam, inclusive, a Orla do Guaíba.

Piscinas públicas

Outra alternativa são as piscinas públicas para se refrescar do calor do verão. As unidades administradas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude estão abertas ao público durante o Carnaval – exceto na segunda-feira (20), para que seja realizada a limpeza da água.

Professores, coordenadores e estagiários que orientam e garantem a segurança dos frequentadores desses locais. Os endereços podem ser consultados no site prefeitura.poa.br.

Parques

A cidade oferece grande variedade de áreas verdes para atividades ao ar-livre, sendo que muitas são equipadas com brinquedos e aparelhos para exercícios. Na lista estão parques tradicionais, como Marinha do Brasil, Redenção, Moinhos de Vento e Germânia, além do recém-inaugurado Pontal do Estaleiro (Zona Sul).

Carnaval

Os foliões não ficam de fora. Se a programação de bailes de Carnaval nos clubes nem de longe permite comparação com os embalos de anos atrás, a cidade tem sido palco de uma expansão das festas de rua, sem cobrança de ingresso. São dezenas de blocos a desfilar por áreas como o bairro Cidade Baixa, com agitos que começam à tarde e costumam invadir a noite.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-diversas-opcoes-gratuitas-de-lazer-para-quem-fica-na-cidade-durante-o-carnaval/

Porto Alegre tem diversas opções gratuitas de lazer para quem fica na cidade durante o Carnaval