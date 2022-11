Porto Alegre Porto Alegre tem esquema especial de transporte para o Enem

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

O primeiro dia de provas ocorre neste domingo Foto: Cesar Lopes/PMPA O primeiro dia de provas ocorre neste domingo. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano começa a ser aplicado neste domingo (13), quando os cerca de 3,4 milhões de estudantes inscritos em todo o País realizam as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No dia 20, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

Em Porto Alegre, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou reforço no transporte público nos locais que concentram o maior número de candidatos. O cartão TRI dos estudantes estará liberado para uso nos dias das provas.

Neste ano, 21.615 candidatos estão inscritos no Enem na Capital gaúcha. A orientação é que os participantes se informem com antecedência sobre as linhas de transporte que atendem a região em que realizarão as provas.

“Com a oferta disponível, temos capacidade para transportar 347 mil passageiros. Em um domingo comum, são transportados, em média, 120 mil passageiros”, informou a EPTC.

Confira os três locais com mais candidatos e que recebem reforço na oferta de ônibus:

– PUCRS (7.069 candidatos): as linhas T1, T4, T12/T12A e 353 da Carris circulam com veículos articulados entre 11h30min e 12h. Linhas que atendem o local: 343/353/T1/T4/T9/T12/T12A.

– Uniritter Campus Fapa, Manoel Elias (1.439 candidatos): será colocada uma viagem extra na linha 656 Passo das Pedras Fapa. As demais linhas têm oferta que comporta a demanda conforme anos anteriores. Linhas que atendem o local: 656/B55/494.4/495.1

– Uniritter Orfanotrófio (237 candidatos): o local apresenta número reduzido de candidatos em relação aos anos anteriores. Mesmo assim, foi programado reforço no transporte em caso de necessidade. Linhas que atendem o local: 263.1/263.2/C80.

A EPTC vai monitorar a circulação nas principais vias para identificar congestionamentos e reprogramar os semáforos, conforme a necessidade, para melhorar a mobilidade no início e término das provas.

Neste domingo, os portões dos locais de provas abrem ao meio-dia e fecham às 13h. A aplicação do Enem inicia às 13h30min e prossegue até as 19h.

