Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Atividades serão realizadas no teatro do shopping Bourbon Country. (Foto: Divulgação)

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre e a estilista Joy Alano realizam nessa quinta-feira (3) em Porto Alegre o evento “Moda Pelo Rio Grande do Sul”. Trata-se de uma inciativa inédita e com foco em toda a cadeia produtiva, logística e profissional do setor de vestuário adulto e infantil, moda praia, fitness, lingerie, acessórios e calçados no Estado.

Com acesso gratuito e mediante inscrição, são várias atividades programadas das 9h às 19h para incentivar empreendedores a impulsionarem seus negócios. O local escolhido é o Teatro Bourbon Country, próximo ao shopping Iguatemi, na Zona Norte da capital. Saiba mais em cdlpoa.com.br.

Natural de Blumenau (SC) e com mais de 20 anos de experiência no setor de moda, Joy Alano é uma estilista experiente, que tem se dedicado a ajudar empreendedores da moda a ampliarem conhecimentos e negócios por meio de conteúdos criativos e educativos.

O presidente da CDL POA, Irio Piva, aponta a relevância do evento para o varejo: “A moda e o vestuário são pilares fundamentais do nosso varejo, representando uma parte significativa dos negócios dos nossos associados. O impacto das recentes enchentes foi devastador para o setor, comprometendo não apenas a infraestrutura de muitas lojas, mas também suas cadeias de produção e distribuição”.

Ainda segundo ele, o “Moda Pelo Rio Grande do Sul” representa uma iniciativa importante ao oferecer suporte e conhecimento prático: “Isso ajudando os lojistas a se reerguerem e fortalecerem suas operações em um momento tão desafiador.”

Em 2023, ela lançou na internet a série “No Fio da Moda”, que explora o processo de criação de roupas, desde a fiação até a estamparia. Com um compromisso em relação à sustentabilidade, Joy é referência no setor e inspira profissionais a fortalecerem seus negócios tanto no ambiente físico quanto digital.

A estilista e idealizadora aposta no compartilhamento de informações para motivar os empreendedores afetados direta ou indiretamente pelas enchentes recordes de maio. Ela acrescenta: “Essa mobilização na busca de parcerias a fim de organizar este encontro começou há alguns meses, mas se tornou concreta a partir da presença da CDL. Sem isso, não teríamos a capacidade de tornar esse evento tão grandioso”.

Participantes

Com uma programação de palestras composta por especialistas reconhecidos em suas áreas, que também estão apoiando o evento, o encontro fornecerá ferramentas e insights para ajudar empresários a superar os desafios enfrentados, além de apresentar as últimas tendências do mercado de moda. As inscrições são gratuitas pelo site do evento.

– Cláudio Vieira: gerente de Varejo na Anselmi, com experiência em otimização de operações e aprimoramento da experiência do cliente.

– Eloísa Simão: mentora de Negócios da Moda, criadora de eventos como Fashion Rio e Minas Trend Preview, com quase 30 anos de experiência.

– Ester Morgan: palestrante internacional com mais de 25 anos de atuação no varejo e mercado de luxo.

– Gustavo Bozetti: diretor da Fundação Napoleon Hill no Rio Grande do Sul e especializado em desenvolvimento pessoal e profissional.

– Pedro Saddi: sócio do empresa Saddi Showroom e especialista em visual merchandising.

– Raquel Leão: consultora de estilo e especialista em negócios da moda, com experiência em pesquisa de tendências.

– Su Biazoli: gestora de Criatividade e Comunicação na Biamar, com foco em estratégias inovadoras de comunicação.

– Vitória Portes: influenciadora digital e criadora de conteúdo focada em moda, presente nos maiores eventos de moda do Brasil e do Exterior.

(Marcello Campos)

