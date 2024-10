Porto Alegre Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, passa a realizar transplantes de fígado

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Instituição se torna a quarta do Estado a oferecer a modalidade. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, recebeu o credenciamento para a realização de transplantes de fígado. Até então, somente três instituições do Rio Grande do Sul estavam autorizadas a oferecer essa modalidade de operação.

“Temos uma equipe que se empenhou em preencher todas as lacunas necessárias. Contamos com um grupo experiente nessa área e que contribuirá para que mais procedimentos sejam realizados”, destaca o médico Fernando Wolff, chefe do Serviço de Gastroenterologia do hospital.

Dados do Registro Brasileiro de Transplantes e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos apontam 2.365 transplantes de fígado no Brasil no ano passado. Destes, 137 foram realizados no Rio Grande do Sul.

“A maior dificuldade encontrada é a escassez de doadores, inferior à demanda de pacientes à espera por um órgão”, ressalta a instituição porto-alegrense. “Até o final do ano passado, 160 pessoas estavam à espera de um fígado no Estado.”

Na maioria dos transplantes em adultos, os órgãos são obtidos de doadores falecidos. De acordo com a Central Estadual de Transplantes, em 2023 a maior parte dos fígados doados (120) no Rio Grande do Sul foram de pessoas com morte confirmada, ao passo que 17 envolveram doadores vivos.

As indicações para transplante seguem as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. De maneira geral, o candidato deve apresentar doença para a qual não haja outro tipo de tratamento, ou doença hepática aguda ou crônica progressiva e irreversível, bem como comprometimento da qualidade de vida.

(Marcello Campos)

