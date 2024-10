Porto Alegre Sesc oferece curso gratuito de preparação para voluntariado em hospitais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Evento é realizado pelo Grupo Conceição em parceria com o Sesc. (Foto: Divulgação/Grupo Hospitalar Conceição)

Interessados em realizar atividades voluntárias dentro do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre, podem participar do curso de preparação realizado em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc). O encontro está marcado para esta quinta-feira (3), das 13h30min às 17h, no auditório do Hospital Nossa Senhora da Conceição – avenida Francisco Trein nº 596 (Zona Norte).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site sesc-rs.com.br. “Todas as pessoas maiores de 18 anos, com disponibilidade de tempo e bom equilíbrio emocional, podem fazer parte do voluntariado no GHC”, ressalta a entidade.

No foco do evento está a preparação dos envolvidos para ações colaborativas dentro das instituições de saúde do grupo. Serão abordados diversos temas, tais como conceito, história, princípios, direito e responsabilidades do voluntário, além de orientações e recomendações das atividades em hospitais.

A missão do programa de voluntariado do Sesc é contribuir para o desenvolvimento social ao estabelecer uma rede de voluntários e entidades sociais, além de oferecer capacitação e acompanhamento técnico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3224-0538 ou através de mensagem ao whatsapp (51) 98969-5605.

Mês do idoso

O Sesc da cidade de Rio Grande (Litoral Sul gaúcho) programou para outubro, “Mês da Pessoa Idosa”, uma série de atividades voltadas a quem já completou 60 anos. Às 15h da quarta-feira que vem (9), será promovido o “Bingo da Amizade”, direcionado às Instituições de Longa Permanência para Idosos, na ILPI Enfermar (rua Marechal Floriano Peixoto nº 112).

Já no dia 15 (terça), no mesmo horário, será a vez da oficina “Break e Brilho – Movimento e Alegria”. Local: Praça Shopping – rua Jockey Clube nº 155.

A programação prosseguirá com o “Baile dos Anos Dourados”, em 26 de outubro (sábado), na praça Xavier Ferreira, incluindo o desfile da Rainha da Longevidade de 2024. No domingo (27), haverá Roda de Chimarrão, com aulas de dança, baile tradicionalista e orientações pela Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a partir das 14h, na avenida Rio Grande, Praia do Cassino.

O encerramento será no dia 28 (segunda-feira), com o “Caminhos do Sítio – Cultivando Saúde”, evento de turismo rural com idosos no Sítio Silva (travessa Ana Pernigotti nº 1.035). Na agenda, ações educativas, oficinas e um piquenique, a partir das 13h. Mais informações podem ser obtidas com pelos telefones (53) 3231-6011 e 3231-6004.

(Marcello Campos)

2024-10-02