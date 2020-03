Notícias Porto Alegre tem o seu primeiro caso confirmado de infecção por coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Informação foi divulgada em coletiva de imprensa na prefeitura da Capital. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Em coletiva de imprensa nessa quarta-feira, autoridades municipais e estaduais confirmaram oficialmente o primeiro caso de infecção por coronavírus em Porto Alegre. O paciente é uma mulher de 54 anos, residente na capital gaúcha e que retornou de viagem à Itália (região de Bergamo) no dia 6 de março. Já no dia seguinte, ela passou a apresentar sintomas da doença, como febre, tosse e dor no corpo.

Ao ser notificada sobre a situação, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) realizou coleta domiciliar, sem que a paciente precisasse se deslocar até serviços de saúde. Conforme o órgão, o quadro de saúde dela não é grave e já apresenta melhora. Uma filha que a acompanhou à Itália está sob suspeita e já cedeu material para exame pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) e aguarda o resultado. Um casal que estava no mesmo voo também vem sendo monitorado.

O anúncio foi feito no Salão Nobre do Paço Municipal (Centro Histórico) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, junto com o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, e da titular da pasta estadual do setor, Arita Bergmann. Para o chefe do Executivo, trata-se de um fato emblemático para a cidade:

“O primeiro caso registrado na Capital seguiu todos os procedimentos corretos. A paciente procurou seu médico, que notificou a vigilância sanitária, que por sua vez fez a coleta domiciliar da amostra, sem permitir que ela ficasse circulando de um sistema a outro”.

Já Stürmer frisou que esses procedimentos permitem que o vírus chegue de maneira gradual e não abruptamente à cidade, “contribuindo assim para que o sistema se habitue aos casos registrados”. Ainda segundo ele, seguir as orientações da autoridades é fundamental para que o vírus continue sem circular em Porto Alegre.

Já Arita Bergmann garantiu que o governo do Estado seguirá atuando com transparência e respeito às instituições na divulgação dos casos: “Ao menos 160 casos já foram descartados no Rio Grande do Sul. Temos agora 50 suspeitos e dois confirmados”.

O outro caso de infecção por coronavírus no Rio Grande do Sul, cujo teste positivo foi confirmado oficialmente nesta semana, envolve um homem de 60 anos, morador de Campo Bom. Entretanto, informações da Secretaria da Saúde do município do Vale do Sinos e da Secretaria Estadual da Saúde divulgadas nessa quarta-feira indicam que ele já estaria curado.

Atualização

Durante a coletiva, que também contou com a presença do diretor-geral de Vigilância em Saúde, Anderson de Araújo Lima, e da chefe da Divisão Epidemiológica do Estado, Tani Ranieri, foram atualizados outros dados e informações a respeito de situações suspeitas envolvendo o coronavírus.

Atualmente, Porto Alegre tem 131 casos analisados, dos quais 38 suspeitos, 77 descartados, um confirmado e 15 excluídos, conforme a Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis da SMS.

Orientações

– Pessoas com histórico de viagem ao exterior devem ficar atentas a sintomas respiratórios, febre e falta de ar entre 16 e 18 dias do retorno. Em caso de sintomas, a orientação é procurar atendimento médico onde habitualmente consulta, seja na unidade de saúde de referência ou em consultório particular, preferencialmente com o uso de máscara, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir, utilizar lenço descartável para higiene nasal e restringir os locais de circulação.

– No atendimento, o paciente receberá orientações de isolamento domiciliar, e será agendada visita de equipe de saúde para coleta de secreção e envio ao Lacen, com o objetivo de confirmar o caso e conter a transmissão da doença.

– Ao identificar um caso suspeito de infecção por coronavírus, o médico que faz o atendimento deve fornecer o atestado, por ser uma medida de emergência em saúde pública, e orientar quanto ao isolamento domiciliar, ou seja, a pessoa deve ficar em casa e restringir visitas, de preferência utilizando poucos cômodos.

– O profissional deve notificar o caso à Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde, que irá providenciar a visita para coleta da secreção e encaminhamento ao Lacen. Familiares devem usar máscara e adotar higienização das mãos e limpeza de superfícies de alto toque, como maçanetas, sempre que tiverem contato com o paciente, que também deve usar máscara caso entre em contato com outras pessoas.

(Marcello Campos)

