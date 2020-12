Porto Alegre Porto Alegre tem quase 64 mil casos confirmados de coronavírus e 1.616 pessoas morreram pela doença

7 de dezembro de 2020

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 63.893 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta segunda-feira (7). Entre estes, 51.432 pessoas se recuperaram da doença e 1.616 morreram. Também foram registrados 168.360 casos negativos e outros 11.131 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam, até as 20h, com 296 casos confirmados de Covid-19 em adultos e dois em pediatria. Há também 20 casos suspeitos de adultos e um caso em pediatria.

Mudança de locais de atendimento em saúde

A prefeitura está reformulando os locais de atendimento de quatro regiões da cidade. Nesta segunda-feira começaram a ser transferidos os atendimentos das Unidades de Saúde Laranjeiras (região Leste / Nordeste), Jenor Jarros (região Norte / Eixo Baltazar), Vila Elizabeth (região Norte / Eixo Baltazar) e Pitinga (região Restinga / Extremo Sul).

A Unidade de Saúde Laranjeiras teve seu serviço transferido para a Unidade de Saúde Morro Santana. Localizada a poucos metros de distância, a Unidade de Saúde Morro Santana conta com sete médicos, dois dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia – garantidos durante todo o período de funcionamento, além de permanecer aberto até as 22h. Antes, segundo a prefeitura, quem era atendido na Unidade Laranjeira sofria com alagamentos frequentes, falta de estrutura para procedimentos com a impossibilidade de reformas e havia somente um médico, além de ter um horário limitado de funcionamento.

Já o serviço da Unidade de Saúde Jenor Jarros foi transferido para a Unidade de Saúde Ramos. No novo local, além do funcionamento até as 22h e ficar a 900 metros da antiga, a população conta com sete médicos, dois dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia – garantidos em tempo integral de funcionamento da unidade. Na Jenor Jarros, a população tinha estrutura física precária, sem possibilidade de reformas, equipe simples com um único médico e horário de funcionamento limitado.

A Unidade de Saúde Vila Elizabeth passou o seu atendimento para a Unidade Nova Brasília. O local fica aberto 12 horas por dia, das 7h às 19h, e conta com cinco médicos, um dentista, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia, garantidos em tempo integral na unidade. Na unidade antiga, havia somente um médico. O prédio irá abrigar uma nova equipe de saúde mental.

Os pacientes da Unidade Pitinga passam a ser atendidos na Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, também na Restinga. No novo local, aberto até as 20h, são seis médicos, dois dentistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia durante todo o horário de funcionamento da unidade.

Com a reformulação, todas as novas unidades de atendimento passam a ter distribuição de medicamentos em tempo integral.

Rescisão de contratos do Imesf

A Prefeitura de Porto Alegre comunicou nesta segunda que continua a cumprir decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com trânsito em julgado junto ao Supremo Tribunal Federal a partir de 4 de dezembro, que declara inconstitucional a lei que criou o Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família). Estão sendo entregues os comunicados de rescisão dos contratos a profissionais que ainda possuíam vínculo junto ao Instituto.

O Executivo afirma que após o anúncio da necessidade de extinção do Instituto, em setembro de 2019, “diversos movimentos políticos tentaram protelar o processo e trouxeram esse momento de falsas esperanças até o presente”. Ainda conforme a prefeitura, a decisão judicial que retardou as demissões causou prejuízo aos cofres públicos, ociosidade de profissionais de saúde e riscos de aglomerações desnecessárias em plena pandemia, enquanto a solução para garantir assistência aos cidadãos já estava implantada.

Segundo o governo municipal, atualmente, todas as comunidades que em algum momento foram atendidas pelo Imesf já foram assumidas pela Associação Hospitalar Vila Nova, pela Sociedade Sulina Divina Providência ou pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Com as contratualizações a prefeitura diz ter sido possível passar de seis para 45 Unidades funcionando no mínimo 12 horas diárias, saltando de 229 para 309 equipes de saúde da família completas. Conforme os dados, o percentual da população coberta pela atenção primária saiu de 53% para 78% na Capital.

