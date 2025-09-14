Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Porto Alegre Porto Alegre tem recorde mensal de autorizações para eventos em espaços públicos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Levantamento aponta cerca de 1.400 licenças em sete meses. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)

Estatístistica divulgada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDete) de Porto Algre aponta uma média mensal de 230 autorizações do órgão para realização de eventos em espaços públicos, um recorde na capital gaúcha desde 2019. Foram cerca de 1.400 licenças emitidas entre janeiro e julho este ano.

O levantamento é do Escritório de Eventos, órgão vinculado à pasta e responsável pela liberação necessária à realização de festas, feiras, apresentações culturais e outras atrações em espaços públicos da cidade. A gravação de filmes e comerciais também passa pelo trâmite.

Dentre os destaques estão eventos esportivos de alcance internacional, como o Skate Total Urbe (STU), que chegou à quarta edição em 2025, e a Maratona Internacional de Porto Alegre, que reuniu na orla do Guaíba 25 mil corredores de diversos Estados e 20 países.

Além de consolidar a capital gaúcha no cenário internacional, eventos desse porte geram impacto econômico significativo, estimulando setores como hotelaria, gastronomia e serviços.

Para ampliar a transparência, a Secretaria prepara o lançamento de um painel virtual, desenvolvido em parceria com a Procempa, que reunirá informações detalhadas sobre os eventos, incluindo data, horário, local, tipo, expectativa de público e status do licenciamento.

Considerações

“Esses números reforçam a tradição de Porto Alegre em sediar eventos ao ar-livre, como feiras e shows. Por meio de um trabalho articulado com diferentes órgãos municipais, o Escritório de Eventos oferece suporte para que as atividades ocorram com segurança e cuidado ao espaço público”, destaca a titular da SMDete, Fernanda Barth.

“Atualmente, os pedidos já são protocolados por meio da plataforma eletrônica e encaminhados aos setores impactados. Com o novo painel, os dados serão divulgados de forma integrada e atualizada automaticamente, garantindo mais segurança e transparência aos processos”, completa o coordenador do Escritório de Eventos, Guilherme Klumb.

(Marcello Campos)

