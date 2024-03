Porto Alegre Porto Alegre tem show gratuito de música nativista na noite desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Paysanos Trio se apresenta com o cantor Pirisca Grecco na CCMQ. (Foto: Divulgação)

Produzido pelo governo gaúcho em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, o projeto “Nativismo em Cena” tem sua primeira edição às 19h desta quarta-feira (20) na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). A atração é o Paysanos Trio, em show com participação do cantor Pirisca Grecco e entrada franca no palco do Auditório Luiz Cosme (4º andar).

A primeira edição do Nativismo em Cena tem a proposta de celebrar a música rio-grandense e a identidade gaúcha, unindo passado e presente e valorizando as tradições musicais do estado no cenário cultural atual.

A retomada desse estilo musical tem marcado a cena contemporânea, por meio da crescente participação de uma nova geração de artistas e entusiastas a abraçarem o chamado “som folk nativo gaúcho”, enraizado em aspectos da tradição cultural do Rio Grande do Sul.

“O projeto ‘Nativismo em Cena’ busca contribuir para esse novo movimento, que, ao revitalizar o gênero, preserva a riqueza sonora do Estado e a reinventa, por meio de novas perspectivas e influências”, salienta o texto de divulgação. “Haverá presença constante de convidados especiais, a fim de garantir uma experiência autêntica e envolvente”.

Localização

O prédio da CCMQ está localizado na Rua dos Andradas nº 736 (Centro Histórico), entre a João Manoel e Bento Martins. Em seus diferentes pavimentos também estão disponíveis outros eventos, além da programação regular de filmes nas duas salas de cinema do térreo do edifício, um dos cartões-postais da cidade. Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site ccmq.com.br.

(Marcello Campos)

