Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Projeto será exclusivo para jovens em vulnerabilidade social Foto: Mauro Moraes/SMELJ/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, através da SMELJ (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude), firmou convênio com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania para a formação do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, exclusivo para jovens em situação de vulnerabilidade social. A licitação para compra de materiais esportivos e contratação de recursos humanos está prevista para dezembro.

O primeiro projeto deste modelo na Região Sul funcionará com a implementação de núcleos de futebol de base e centros de apoio à mulher. Os núcleos receberão 120 crianças e adolescentes com faixa etária entre 13 a 17 anos, prioritariamente aqueles matriculados em escolas públicas, beneficiadas em atividades desenvolvidas no contraturno escolar.

A cada participante serão asseguradas atividades com frequência de duas vezes na semana, com no mínimo de 90 minutos diários (total de três horas semanais). As atividades esportivas acontecerão na Quadra 20 da Orla do Guaíba e no campo de futebol do Parque Marinha do Brasil, contando com estruturas de apoio. Este projeto terá o acompanhamento da SMELJ.

“O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino é uma poderosa ferramenta de inclusão social que visa reduzir os índices de desigualdade de gênero no esporte. A prefeitura promove, incentiva e cria estruturas para garantir o fortalecimento da prática do esporte para aquelas jovens que mais necessitam de nosso olhar, de nossa atenção, de nossa ação”, ressaltou a secretária da Pasta, Débora Garcia.

Objetivos

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino tem como principais objetivos incentivar e democratizar o acesso à formação esportiva através do futebol para crianças e adolescentes do sexo feminino. A descoberta de novos talentos está entre as metas, assim como o aumento do número de mulheres praticantes do futebol.

A secretária disse ainda que são esperados outros resultados indiretos, como melhoria da infraestrutura esportiva em geral, criação e geração de novas oportunidades no setor da Educação Física para os profissionais, diminuição da evasão escolar e diminuição da exposição dos participantes à vulnerabilidade social.

