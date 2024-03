Porto Alegre Porto Alegre terá mais opções de voos internacionais nos próximos meses

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

A estimativa é de que o aeroporto da Capital gaúcha receba 631,9 mil passageiros nacionais e internacionais em março Foto: Divulgação A estimativa é de que o aeroporto da Capital gaúcha receba 631,9 mil passageiros nacionais e internacionais em março. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A malha aérea de Porto Alegre terá mais opções de voos internacionais nos próximos meses. A Fraport, que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, anunciou a ampliação de voos como os da portuguesa TAP Air, com destino para Lisboa. A empresa passará de três para quatro viagens diretas semanalmente.

Partindo de Porto Alegre, a Aerolíneas terá 12 voos semanais a partir de abril para Buenos Aires, na Argentina. A Copa Airlines, com destino à Cidade do Panamá, no Panamá, terá seis frequências semanais, com variações mensais. A Sky Airline retomará, entre junho e setembro, a rota sazonal de inverno com três voos por semana para Santiago, no Chile. Já a Latam confirmou quatro partidas para Santiago, no Chile, e três para Lima, no Peru. A companhia Azul tem quatro voos para Montevidéu, no Uruguai, semanalmente.

A estimativa é de que o aeroporto da Capital gaúcha receba 631,9 mil passageiros nacionais e internacionais em março, com média diária de 20 mil, em 5.232 voos. Serão 10,8 mil partidas e 9,5 mil chegadas diárias.

“Hoje, temos um trade muito bem estruturado e com capacidade plena de atendimento aos passageiros ou turistas que desembarcam aqui”, disse a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares.

