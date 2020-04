Notícias Porto Alegre teve imagens exibidas durante o show internacional de apoio às ações contra a pandemia

19 de abril de 2020

Uma das cenas mostrou um Viaduto da Conceição sem veículos. (Foto: Reprodução/Twitter)

Dentre as cenas de cidades exibidas em meio às apresentações de astros da música para o festival internacional “One World Together At Home”, Porto Alegre apareceu duas vezes, em uma lista que incluiu metrópoles como Nova York (EUA), Roma (Itália), Amsterdam (Holanda) e Tóquio (Japão). O evento foi transmitido para todo o mundo entre 15h e 23h de sábado, a fim de arrecadar fundos para ações de combate ao coronavírus.

Embora não houvesse artistas do Rio Grande do Sul na transmissão (o único brasileiro foi a cantora carioca Anitta), a capital gaúcha “participou” com uma imagem do Viaduto da Conceição sem veículos – cenário que contrasta com o intenso movimento registrado no local, um dos principais elos entre o Centro Histórico, a Estação Rodoviária e a Saída da cidade.

Já a outra mostra uma equipe de sete profissionais que atuam na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trata-se de uma das instituições locais de saúde com atendimento a pacientes de Covid-19.

Com um formato simples mas de impacto, baseado em “lives” (apresentações ao vivo por meio da internet) de novos e consagrados ídolos da música no site de vídeos www.youtube.com e em canais de televisão), o evento também reforçou a recomendação para que as pessoas permaneçam em casa sempre que possível, como forma de deter o avanço da pandemia.

A iniciativa foi organizada pela ONG (organização não governamental) Global Citizen junto com a cantora norte-americana Lady Gaga e contou com a adesão de nomes que já fazem parte da história da música, a exemplo de seu conterrâneo Stevie Wonder e dos britânicos Elton John, Paul McCartney e Rolling Stones, todos ainda na ativa mas cujas idades os colocam no grupo dos idosos – justamente os de maior vulnerabilidade para o coronavírus.

Saldo milionário

Dados oficiais divulgados neste domingo pela Global Citizen ressaltaram que o evento “One World Together At Home” (“Um Só Mundo, Junto em Casa”, em uma tradição literal) arrecadou quase US$ 128 milhões. Esse dinheiro será destinado a ações de apoio aos profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19.

