Rio Grande do Sul Aumenta para 25 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS Foto: EBC Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS. (Foto: EBC) Foto: EBC

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 25, informou neste domingo (19) a Secretaria Estadual da Saúde.

O último óbito foi registrado em Passo Fundo, no Norte do Estado. A vítima é uma mulher de 69 anos. Ela estava hospitalizada desde o dia 13 deste mês. A idosa tinha doença cardiovascular crônica e diabetes.

A quantidade de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou para 869. A doença atinge 98 municípios gaúchos. Porto Alegre concentra a maioria das ocorrências, com mais de 370 casos e nove óbitos.

Confira aqui os dados atualizados da pandemia no Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul