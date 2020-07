Porto Alegre Porto Alegre ultrapassa 150 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Porto Alegre já tem mais de 4,4 mil casos de coronavírus. Foto: Reprodução/NIAID

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou três novos óbitos por coronavírus nesta sexta-feira (10), chegando a 151 mortes por Covid-19 na Capital.

Até quinta-feira (9), quando foi divulgado o último boletim da SMS, Porto Alegre tinha 4.489 casos de coronavírus e 148 mortes pela doença.

Até o início da tarde, haviam 38 pacientes com suspeita de coronavírus e 209 confirmados em UTIs (unidades de terapia intensiva) na Capital, chegando a 247, representando 34,16% do total de 723 leitos. Embora a velocidade de internações tenha caído, o número de ocupações ainda preocupa as autoridades.

Histórico dos óbitos

O 149⁰ óbito foi de um homem de 48 anos. Ele foi internado no hospital Vila Nova em 2 de julho e teve exame PCR positivo para Covid-19. Tinha histórico de hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica.

O 150º óbito ocorreu na quinta-feira (9) e foi de uma mulher de 40 anos. Ela foi internada em 3 de julho no Hospital de Clínicas e foi tranferida para UTI no dia 8. Tinha imunodepressão e o exame PCR positivo para Covid-19 saiu no dia 5.

O 151⁰ óbito ocorreu nesta sexta-feira (10). Foi de um homem de 70 anos. Internado no Hospital de Clínicas em 3 de julho e com exame RT/PCR positivo para Covid-19 no dia 5. Tinha histórico de doença cardiovascular e diabetes.

