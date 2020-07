Esporte Prefeitura permite treinos coletivos de futebol na Capital a partir de segunda-feira. Jogos passarão por nova avaliação na próxima semana

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Marchezan anunciou liberação em redes sociais. Foto: Cesar Lopes/PMPA Marchezan anunciou liberação em redes sociais. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre permitiu os treinos de futebol na Capital a partir da próxima segunda-feira (13), informou o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Os jogos, no entanto, passarão por nova avaliação na próxima semana.

Suspenso desde 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus, o campeonato estadual recebeu autorização do governo estadual para retornar em 23 de julho. Na reunião entre o presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman e o governador Eduardo Leite, na quinta-feira (9), também já haviam sido liberados os treinos com contato físico a partir da próxima segunda-feira (13), desde que com o aval das prefeituras.

Segundo a FGF, o documento elaborado pela diretoria da federação e entregue ao governo estadual segue à risca as recomendações de órgãos governamentais e autoridades sanitárias. O plano reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas.

Conforme o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) também está elaborando “protocolos sanitários rígidos” que estão sendo concluídos.

Três rodadas da Taça Francisco Novelletto Neto foram disputadas. O grupo A é liderado pelo Inter, com sete pontos. Na outra chave, o Grêmio, com 100% de aproveitamento, é o primeiro colocado. A Taça Cel. Ewaldo Poeta (1º turno) foi vencida pelo Caxias.

