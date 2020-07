Brasil Estado de São Paulo está ingressando em fase de platô do coronavírus, diz Doria

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Doria fez anúncio de normas nesta sexta. Foto: Governo SP Doria fez anúncio de normas nesta sexta. (Foto: Governo SP) Foto: Governo SP

O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta sexta-feira (10), que o Estado está entrando em uma fase de platô da pandemia do novo coronavírus, o que indica a situação de um pico contínuo, com estabilidade de indicadores. Contudo, segundo ele, isso não significa relaxamento.

“Estamos ingressando numa fase de platô, depois de um longo período enfrentando o pico. Agora, não apenas na capital, como em todo o Estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isso não significa relaxamento, distensão total e absoluta. Significa atenção redobrada para mantermos o platô e o controle sobre a doença”, disse ele.

O Estado atingiu nesta sexta a sua menor taxa de letalidade, desde o início da pandemia. A taxa, que aponta a gravidade da doença calculando a proporção de óbitos sobre o total de casos, está agora em 4,9%.

Doria anunciou nesta sexta a manutenção do período de quarentena no Estado até o dia 30 de julho. E divulgou também a nova atualização do Plano São Paulo, em que apenas quatro regiões do Estado terão que continuar mantendo a quarentena, sem poder dar início ao processo de retomada econômica. São elas: as regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Araçatuba e Franca. O restante está ou na fase 2-laranja ou na fase 3-amarela.

