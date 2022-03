Porto Alegre Porto Alegre vacina quase 80 mil crianças a partir de cinco anos contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A meta é que mais de 118 mil crianças sejam vacinadas no município Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre avançou na vacinação infantil, chegando a 78.932 crianças imunizadas contra Covid-19, o equivalente a 66,80% do público estimado, que é de 118.158 crianças de 5 a 11 anos. O quantitativo corresponde ao período de 19 de janeiro até 21 de março.

A primeira e a segunda dose de CoronaVac estão disponíveis para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 24 unidades de saúde e na Unidade Móvel. Já a primeira e a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer/BioNTech é oferecida em 13 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos.

“A vacina garante a proteção da criança, por isso é importante que os pais não deixem de levar seus filhos para tomar a primeira ou a segunda dose”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação e manifestar concordância. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Após a aplicação, as crianças devem aguardar 20 minutos na unidade de saúde para observação.

Os dados são da SMS e foram obtidos junto às unidades de saúde. Os quantitativos que constam no painel Vacinômetro são menores, já que não era possível registrar as doses no sistema do Ministério da Saúde no início da vacinação.

Vacinação por agendamento – Também é possível agendar a imunização para o período noturno no app 156+POA. A vacina da Pfizer é oferecida para crianças de 5 a 11 anos nas unidades Morro Santana e Diretor Pestana, das 18h às 21h. Já a CoronaVac, para crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas, na unidade Morro Santana, no mesmo horário.

Unidade móvel

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde estará em diferentes regiões da Capital durante a semana no rolê de vacinação infantil contra Covid-19. A programação segue em quatro bairros até quinta-feira (24).

Confira a programação da Unidade Móvel de Saúde no rolê de vacinação infantil:

– Quarta-feira, 23, das 9h às 15h. Local: Disul Supermercado – Estr. Afonso Lourenço Mariante, 2189 – Belém Velho

– Quinta-feira, 24, das 9h às 15h. Local: Emef Migrantes – Av. Severo Dullius, 165 – Anchieta

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre