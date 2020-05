Economia Porto de Rio Grande tem o melhor mês de abril dos últimos cinco anos

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Cerca de 3,8 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas no porto de Rio Grande Foto: Suprg/Arquivo Cerca de 3,8 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas no porto de Rio Grande. (Foto: Suprg/Arquivo) Foto: Suprg/Arquivo

O transporte de cargas nos três portos do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande – registrou crescimento de 4,89% em volume de janeiro a abril deste ano na comparação com igual período de 2019. A movimentação totalizou 11,9 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pela Superintendência dos Portos do RS na terça-feira (26).

O resultado positivo foi puxado pelas exportações de soja no porto de Rio Grande, que teve aumento de 67,42% em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado, alcançando pouco mais de 3 milhões de toneladas. Somente em abril, foram embarcadas cerca de 1,6 milhão de toneladas do grão. Esse foi o melhor abril dos últimos cinco anos para o porto de Rio Grande, movimentando cerca de 3,8 milhões de toneladas de todos os tipos de carga – volume 13% maior do que em abril de 2019.

No quadrimestre, o porto de Rio Grande alcançou a marca de 11,2 milhões de toneladas de todos os tipos de cargas, resultando em aumento de 4,8% ante igual período de 2019.

O porto de Pelotas, no quadrimestre, também teve expressivo aumento na movimentação de toras de madeiras. As 306,3 mil toneladas dessa mercadoria nos primeiros quatro meses de 2020 refletiram crescimento de 14,83% ante o primeiro quadrimestre de 2019.

No porto de Porto Alegre, componentes químicos base para fertilizantes foram os principais produtos movimentados no primeiro quadrimestre. De janeiro a abril, houve a movimentação de 169 mil toneladas, crescimento de 5,41% sobre igual período de 2019. O desembarque de trigo em Porto Alegre apresentou alta de 5,65% no primeiro quadrimestre do ano.

A movimentação geral do porto da Capital gaúcha foi a única que apresentou leve queda nos primeiros quatros meses de 2020, de 1,08% em relação ao primeiro quadrimestre de 2019, totalizando 331,9 mil toneladas neste ano.

