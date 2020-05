Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha recebe duas minivans para recolher e distribuir cestas básicas e roupas

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Investimento de R$ 206,8 mil permitiu a compra de dois veículos Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em cerimônia realizada no pátio do Palácio Piratini, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (27), o governador Eduardo Leite entregou duas minivans à Defesa Civil. O investimento foi de R$ 206,8 mil, com recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil.

Os veículos, cada um com capacidade para transportar 1,5 mil quilos, serão destinados para a Central de Doações recolher e distribuir cestas básicas e roupas. “Especialmente importante terem sido adquiridas e entregues agora à nossa Defesa Civil, por orientação do Comitê de Logística e Abastecimento do Gabinete de Crise Covid-19, pois muitos gaúchos estão precisando de ajuda por conta da pandemia de coronavírus e também da estiagem”, destacou o governador.

De acordo com o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil e também chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, as minivans substituirão um antigo caminhão que fazia a logística das doações no Estado. “Teremos muito mais agilidade com dois veículos menores, mas com alta capacidade. Com isso, poderemos levar ajuda a quem precisa de forma mais rápida”, destacou.

Instalada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, a Central de Doações do Rio Grande do Sul arrecada donativos durante o ano todo e, neste momento, está mobilizada no enfrentamento ao coronavírus e na ajuda aos atingidos pela estiagem.

Como doar

Interessados em fazer doações devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil Estadual e agendar previamente pelo telefone (51) 3288-6781, a fim de evitar aglomerações e o deslocamento de pessoas.

