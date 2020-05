Rio Grande do Sul Pesquisa aponta um infectado pelo coronavírus para cada 562 habitantes no Rio Grande do Sul

27 de Maio de 2020

Os resultados da quarta rodada de testes rápidos da pesquisa sobre a prevalência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, coordenada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), foram divulgados na tarde desta quarta-feira (27) durante transmissão pela internet.

O estudo aponta que há um infectado pelo coronavírus para cada 562 habitantes no Estado e 20.226 pessoas que desenvolveram anticorpos contra a doença, o que representa 0,18% da população. Os dados representam estabilidade em relação à terceira fase do estudo.

Nesta última etapa, foram realizados 4,5 mil testes em nove municípios de todas as regiões do Estado. Desses exames, oito tiveram resultado positivo, sendo quatro em Passo Fundo, dois em Uruguaiana, um em Porto Alegre e um em Pelotas.

De cada cem pessoas infectadas pela Covid-19 no RS, uma acaba morrendo, conforme a pesquisa. Ou seja, a taxa de letalidade é estimada em 1% no Estado. Os sintomas mais comuns da doença no território gaúcho são tosse, dor de garganta e diarreia.

“Há uma estabilidade no número de casos e não há um crescimento desordenado”, comemorou o reitor da UFPel, Pedro Hallal. Sobre Porto Alegre, ele disse que a Capital gaúcha “tem reagido de forma muito boa” e parabenizou a população pelo respeito ao distanciamento social. O reitor anunciou que a pesquisa coordenada pela universidade terá mais quatro rodadas, prosseguindo até a metade de agosto.

O governador Eduardo Leite também participou da divulgação dos resultados da pesquisa e destacou a estabilidade dos casos de coronavírus no RS, ressaltando a importância do estudo e do respeito ao distanciamento social e o aumento do número de testes para a Covid-19 no Estado.

Leite afirmou que as internações por Covid-19 ou suspeita da doença também estão se mantendo estáveis.

