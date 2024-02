Porto Alegre Porto Seco terá reforço de segurança e fiscalização no Carnaval 2024 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Guarda Municipal mobiliza cerca de 80 agentes para o Carnaval. Foto: Cesar Lopes/PMPA A Guarda Municipal mobiliza cerca de 80 agentes para o Carnaval. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Complexo Cultural Porto Seco, em Porto Alegre, contará com reforço no esquema de segurança e fiscalização para os desfiles das escolas de samba – que acontecem nesta sexta-feira (23) e sábado (24). O bairro Rubem Berta permanecerá sob monitoramento ao longo de todo o evento.

A Guarda Municipal mobiliza cerca de 80 agentes para o Carnaval – número que inclui parte dos alunos da corporação que estão no último mês de formação. Além de atuar no patrulhamento, o efetivo dará apoio à fiscalização e aos agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), se necessário.

Enquanto isso, a Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF) atuará com 16 servidores, ao longo de todo o evento, para coibir o comércio irregular e orientar os ambulantes. As ações vão observar o cumprimento dos artigos 44 e 45 da Lei Municipal 10.605, de 29 de dezembro de 2008.

“Os desfiles das escolas de samba são parte importante do calendário cultural da cidade. No âmbito da segurança pública, trata-se de uma operação rotineira, que já faz parte da nossa agenda. Atuaremos com força total, em parceria com os órgãos estaduais”, afirma o secretário de Segurança, Alexandre Aragon.

Monitoramento

O Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic-POA) estará mobilizado 24 horas. O órgão atuará no monitoramento das câmeras localizadas no Porto Seco e entorno, disponibilizando também a sua unidade móvel para o atendimento das demandas de foliões e espectadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-seco-tera-reforco-de-seguranca-e-fiscalizacao-no-carnaval-2024-em-porto-alegre/

Porto Seco terá reforço de segurança e fiscalização no Carnaval 2024 em Porto Alegre

2024-02-22