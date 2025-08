Brasil Portos e aeroportos terão de expor materiais informativos sobre mpox

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

As companhias aéreas também terão que emitir avisos sonoros sobre o sarampo a bordo de suas aeronaves. Foto: Ascom/MPor As companhias aéreas também terão que emitir avisos sonoros sobre o sarampo a bordo de suas aeronaves. (Foto: Ascom/MPor) Foto: Ascom/MPor

Portos e aeroportos deverão exibir materiais informativos sobre sintomas e formas de prevenção da mpox, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os cartazes devem ser fixados nas áreas de desembarque internacional enquanto durar a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada à doença.

As companhias aéreas também terão que emitir avisos sonoros sobre o sarampo a bordo de suas aeronaves, durante o período de eliminação da doença no Brasil. Em voos internacionais, os anúncios devem ser feitos em português, espanhol e inglês. No país, o sarampo é classificado como Evento de Saúde Pública (ESP).

As orientações constam na nova instrução normativa da Anvisa, que trata de medidas temporárias a serem adotadas em portos, aeroportos e por operadores de transporte, de acordo com o cenário epidemiológico nacional. O documento prevê ações em resposta a doenças classificadas como ESPII, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e ESP.

Para mpox e sarampo, as únicas exigências são a veiculação de materiais informativos. Até o momento, não há recomendação de medidas específicas direcionadas a viajantes ou aos meios de transporte. No caso da poliomielite, embora esteja incluída na lista de ESPII, não foram estabelecidas ações obrigatórias.

Segundo a Anvisa, a instrução normativa é atualizada periodicamente com base nos alertas emitidos por organismos nacionais e internacionais, como o Comitê de Monitoramento de Eventos de Saúde Pública (CME), os Centros de Operação de Emergência (COEs) e o próprio Ministério da Saúde. O órgão destaca que a norma é um legado da pandemia de covid-19, quando houve a necessidade de diferentes medidas sanitárias.

A mpox, causada pelo vírus Monkeypox, pode ser transmitida entre pessoas ou pelo contato com objetos contaminados. O principal sintoma é o aparecimento de erupções cutâneas semelhantes a bolhas ou feridas, que podem durar de duas a quatro semanas. O alerta atual decorre da circulação da cepa 1b do vírus, identificada no Brasil em março, após casos na África.

O sarampo, altamente contagioso, é provocado por um vírus transmitido pelo ar e pode permanecer viável em ambientes por até duas horas. A infecção pode causar complicações como pneumonia, otite, encefalite e até infertilidade em homens. O alerta sanitário foi emitido após o registro de surtos internacionais e casos isolados no Brasil, mesmo após a certificação de eliminação da doença.

A poliomielite, por sua vez, é transmitida pelo contato com fezes ou secreções de pessoas infectadas e, nos casos graves, pode causar paralisia dos membros inferiores. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda considera o risco de propagação internacional do vírus. Vacinas contra poliomielite e sarampo estão disponíveis no SUS. Para a mpox, foi autorizado o uso emergencial da vacina Jynneos em 2023, e o desenvolvimento de um imunizante nacional é prioridade da Rede Vírus.

2025-08-03