Esporte Vôlei: Brasil vence Eslovênia e garante medalha de bronze na Liga das Nações

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

De virada, a Seleção Brasileira levou a melhor por 3 sets a 1. Foto: Reprodução/Volleyball World De virada, a Seleção Brasileira levou a melhor por 3 sets a 1. (Foto: Reprodução/Volleyball World) Foto: Reprodução/Volleyball World

A Seleção Brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo (3), o terceiro lugar da Liga das Nações. No último jogo da seleção brasileira no campeonato, em Ningbo, na China, o time levou a melhor contra a Eslovênia vencendo a partida por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 20/25, 25/23 e 25/19.

Os eslovenos abriram o placar no primeiro set e se mantiveram à frente durante a maior parte da parcial, apesar da disputa apertada, mas que terminou em melhor para os adversários com 25/23.

No segundo set, os brasileiros dominaram, mas a seleção eslovena não deu descanso. A parcial terminou com apenas 5 pontos de diferença para o Brasil, que venceu com 20/25.

Uma sequência de erros do Brasil deu uma vantagem de cinco pontos para a Eslovênia. A seleção brasileira só voltou a reagir após o 9º ponto dos adversários. A parcial acirrada terminou em 25/23 para os brasileiros, virando o placar.

A Eslovênia abriu a quarta parcial, mas o Brasil reagiu e manteve a vantagem sobre os adversários. Aos 16 pontos, a seleção brasileira garantiu uma vantagem de 5 pontos. A parcial terminou com o Brasil levando a melhor, com 25/19.

Com 18 pontos, Alan foi o maior pontuador do Brasil, sendo 16 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.

