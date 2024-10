Rio Grande do Sul Portos gaúchos movimentam quase 32 milhões de toneladas de cargas de janeiro a setembro

14 de outubro de 2024

Ao todo, 2.667 embarcações passaram pelos portos gaúchos nos primeiros nove meses deste ano.

Os três portos públicos gaúchos movimentaram 31,8 milhões de toneladas de cargas entre janeiro e setembro deste ano. Nesse período, 2.667 embarcações passaram pelos terminais. O Porto do Rio Grande concentrou o maior número de navios, representando 81,78% do total do Estado (2.181).

Os granéis sólidos continuam respondendo pelo maior número de cargas movimentadas, totalizando 19,8 milhões de toneladas. O segundo maior grupo é o de cargas gerais, que alcançou 9,7 milhões de toneladas. Já os granéis líquidos aparecem na terceira posição, com movimentação de 2,2 milhões de toneladas.

Ao longo do período, o Porto do Rio Grande registrou aumentos em cargas específicas. O embarque de cavaco de madeira teve uma variação positiva de 10,11%, alcançando 812,4 mil toneladas. A celulose apresentou aumento de 6,32%, movimentando 2,8 milhões de toneladas.

Na sequência, aparece o trigo, com aumento de 6,19% e movimentação de 2,5 milhões de toneladas. A soja em grão variou positivamente em 2,57% e movimentou o equivalente a 7,2 milhões de toneladas. A movimentação de cloreto de potássio, um dos insumos para a produção de fertilizantes, cresceu 2,34% e alcançou 1,2 milhão de toneladas.

A movimentação de contêineres foi outra modalidade que também apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 580.735 TEUs, medida relativa a unidades cheias e vazias. Estão incluídos os transportes pela hidrovia, desde o terminal Santa Clara, o que evidencia a importância do modal.

Em Pelotas, as movimentações de cargas somaram 860,6 mil toneladas. A madeira foi o principal produto (736.028 toneladas). O clínquer (cimento na fase bruta de fabricação) aparece em segundo lugar, com 116,2 mil toneladas, e a soja completa a lista de mercadorias, alcançando 8,3 mil toneladas.

No Porto de Porto Alegre, os insumos para a produção de fertilizantes respondem pela maior parte das movimentações, chegando a 225,3 mil toneladas. Na sequência, aparecem o trigo (182.084 toneladas), a cevada (57.742 toneladas), o sebo bovino (25.877 toneladas), o sal (20.634 toneladas) e as cargas gerais (2.309 toneladas). Juntas, elas totalizam 513,9 mil toneladas. Os dados foram divulgados pela estatal Portos RS.

2024-10-14