Mundo Portugal tem mais 23.290 casos de coronavírus e 21 mortes em 24 horas

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Foram registradas 18.976 mortes pela doença em todo o país.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 23.290 novos casos de coronavírus e 21 vítimas mortais devido à infeção pelo SARS-CoV-2. Segundo o boletim epidemiológico deste sábado (1º), as internações voltaram a cair rapidamente.

Há mais 17.511 casos ativos e mais 3.755 contatos em vigilância. Foram registrados também mais 5.758 casos recuperados.

Na região de Lisboa e do Vale do Tejo foram registrados mais 9.549 casos, no Norte 8.587, na região Centro 2.744, no Alentenho 621 e no Algarve 628. Também na Madeira há mais 858 infeções e nos Açores, 303.

Neste sábado, estão internados em enfermaria 1.023 pessoas, uma a menos que sexta-feira (31). Em cuidados intensivos estão 142 doentes de covid, três menos que no último dia do ano.

Desde o início da pandemia foram contabilizados 1.412.936 casos e 18.976 mortes devido ao coronavírus.

